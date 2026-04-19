Liga vence a Independiente con gol del peruano Pretell y lo baja al segundo puesto

Apenas iniciado el partido, el Rey de Copas se adelantó con un colocado remate de Pretell y, a partir de ahí, se defendió con orden para frenar las arremetidas del vigente campeón.

El técnico de Liga, el brasileño Tiago Nunes, sustituyó en el segundo tiempo a su compatriota Deyverson, que salió en medio del reclamo de los fanáticos por su discreto nivel futbolístico y su reemplazante, Michael Estrada, asistió para el gol de Corozo.

La victoria permitió a Liga abandonar los últimos puestos de la tabla y ascender al octavo lugar, con 13 puntos.

Por su parte, el Macará remontó el partido que perdía ante Barcelona y con doblete del uruguayo Franco Posse y uno de Martín Tello, se impuso por 3-1 al equipo guayaquileño, que hasta el minuto 81 ganaba con una anotación del argentino Darío Benedetto.

El Barcelona pasó al cuarto puesto, con 15 puntos, y Macará al sexto lugar, con 13 unidades.

En otro encuentro, el Deportivo Cuenca se repuso de la reciente derrota por 2-0 ante el argentino San Lorenzo, por Copa Sudamericana y derrotó por 0-1 en su visita al Manta, con gol de Jorge Ordóñez, acumuló 14 unidades y accedió al quinto puesto, el Manta quedó en el último lugar, con cuatro enteros.

El nuevo líder, la Católica, doblegó por 2-0 a Libertad, entretanto, el Aucas acumuló la cuarta victoria consecutiva, venció por 0-1 a domicilio de Leones del Norte, y alcanzó el tercer puesto, con 15 puntos.

El Guayaquil City volvió a disfrutar de una de las figuras de la Liga Pro, el argentino Damián Díaz, que anotó dos tantos y asistió para el tercero, para el triunfo por 1-3 de visitante ante el Emelec, que descontó a través del argentino Lucas Klimowicz.

El City alcanzó el noveno lugar, con 12 puntos, mientras el Mushuc Runa le ganó por 1-0 a Técnico Universitario y accedió al séptimo puesto, con 13 unidades.