El Liberia del Pepe Cardozo, revelación en Costa Rica

El delantero cubano Marcel Hernández dio a Herediano la victoria por 1-0 sobre San Carlos y afianzó su liderato en la Liga costarricense, mientras que Alajuelense empató este domingo en casa 1-1 el clásico con Saprissa y comprometió sus opciones de clasificación a las semifinales, a falta de dos rondas.

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El tanto de Hernández, máximo goleador del torneo Clausura con 11, le permitió al Herediano sumar 34 puntos en 16 fecha, y a falta de 2 partidos le saca 6 puntos a Saprissa, segundo con 28.

Herediano, dirigido por el entrenador argentino José Giacone, está cerca de asegurar el primer lugar que le daría el derecho de cerrar en casa las semifinales y una eventual final.

En el clásico del fútbol de Costa Rica Saprissa empató 1-1 en cancha de Alajuelense, en un intenso partido que dejó un sabor agridulce para los primeros y que significó un duro golpe para los locales en su lucha por un cupo en las semifinales.

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El espigado zaguero Kendall Waston abrió el marcador en el minuto 28 con su especialidad: un remate de cabeza al ángulo en una jugada de tiro de esquina, que dejó estático al portero uruguayo Washington Ortega.

Alajuelense, del entrenador Óscar Ramírez, empató al cierre del primer tiempo mediante un penal anotado por el delantero mexicano Ronaldo Cisneros.

En el segundo tiempo Alajuelense apostó por centros aéreos y remates a distancia, pero nunca encontraron la claridad para vulnerar la defensa del equipo de Hernán Medford.

Estuvo a punto de ganar el partido el Saprissa al cierre del segundo tiempo, pero el remate de Gerson Torres se estrelló en el horizontal.

Alajuelense comprometió sus opciones de meterse en las semifinales, al estancarse en la quinta posición con 23 puntos a falta de dos jornadas por jugar, y a 3 puntos de distancia de Cartaginés que es cuarto con 26.

Cartaginés perdió como visitante por 1-0 frente al Liberia con un gol de penal del atacante mexicano Erick Torres. Liberia, del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo está firmando una gran campaña con 27 puntos en la tercera casilla.

El torneo Clausura se compone de una primera fase de 18 rondas que luego dará paso a una segunda etapa de semifinales. EFE