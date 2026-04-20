Ronaldo Martínez anota en triunfo de Talleres

El cordobés Talleres de Córdoba se impuso sobre Riestra con tantos del paraguayo Ronaldo Martínez (minuto 9) y de Augusto Schott (25), en un cotejo que se inició una hora y media más tarde por una tormenta que anegó el campo de juego del estadio Mario Kempes.

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Con su victoria Talleres se aseguró la clasificación a octavos de final por la Zona A, junto a Estudiantes de la Plata, Vélez Sarsfield y Boca Juniors.

En la Zona B ya tienen sus boletos a la definición del torneo Independiente Rivadavia y River Plate.

Fue la tercera anotación en 15 partidos de Martínez en Talleres, al que llegó tras su paso por Platense, en el que estuvo durante tres temporadas. AFP