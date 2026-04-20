Fútbol Internacional
20 de abril de 2026 - 13:07

Ronaldo Martínez anota en triunfo de Talleres

Ronaldo Iván Martínez Rolón (29 años), en el festejo de su gol para Talleres.
Ronaldo Iván Martínez Rolón (29 años), en el festejo de su gol para Talleres.Redes Sociales

Talleres de Córdoba, con un gol del paraguayo Ronaldo Martínez, derrotó el domingo al colista Deportivo Riestra por 2-0, por la decimoquinta fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

Por ABC Color

El cordobés Talleres de Córdoba se impuso sobre Riestra con tantos del paraguayo Ronaldo Martínez (minuto 9) y de Augusto Schott (25), en un cotejo que se inició una hora y media más tarde por una tormenta que anegó el campo de juego del estadio Mario Kempes.

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Con su victoria Talleres se aseguró la clasificación a octavos de final por la Zona A, junto a Estudiantes de la Plata, Vélez Sarsfield y Boca Juniors.

En la Zona B ya tienen sus boletos a la definición del torneo Independiente Rivadavia y River Plate.

Fue la tercera anotación en 15 partidos de Martínez en Talleres, al que llegó tras su paso por Platense, en el que estuvo durante tres temporadas. AFP