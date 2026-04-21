El Inter remonta ante Como de Fàbregas y se mete en la final de la Copa Italia

El Como de Cesc Fàbregas saltó a San Siro sin complejos, emulando la valentía mostrada hace apenas diez días. Durante gran parte del encuentro, el equipo joven y vertical del técnico español fue superior, bloqueando la salida de los nerazzurri con pases rápidos y una movilidad constante que dejó sin respuestas al Inter.

Lea más: El Lens golea al Toulouse, saca boleto para la final y aguarda por Julio Enciso

La insistencia del Como dio sus frutos en el minuto 32. El croata Martin Baturina abrió el marcador al rematar sin oposición desde el punto de penalti tras una asistencia de Van der Brempt. Lejos de conformarse, el equipo visitante golpeó de nuevo nada más iniciar el complemento: en el minuto 48, el capitán Lucas Da Cunha definió al segundo palo tras un pase magistral de Paz, poniendo un 0-2 que hacía soñar al Como con su primera final copera.

Cuando el escenario parecía definitivo, el Inter apeló a su oficio. La reacción comenzó en el minuto 69, cuando el turco Hakan Calhanoglu recortó distancias. El propio mediocampista turco se encargó de desatar la locura en el minuto 86 con un cabezazo certero que firmó el empate y dejó al Como contra las cuerdas.

En un final frenético donde a los de Fàbregas les volvió a “temblar el pulso”, la remontada se completó en el minuto 89. Petar Sucic anotó el gol del triunfo, certificando el billete a la final para un Inter que aspira a su décimo título de Copa.

Con esta victoria, el Inter espera en la final al ganador de la llave entre el Atalanta y la Lazio, quienes definirán su pase este miércoles tras el empate 2-2 en el partido de ida. Para el Como, queda el consuelo de un juego brillante que, por segunda vez consecutiva, se le escapa ante el gigante milanés en los últimos suspiros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha técnica:

3 - Inter de Milán: J. Martinez; Akanji, Acerbi (Bisseck, minuto 74), Carlos Augusto; Luis Henrique (Dumfries, minuto 84), Barella, Calhanoglu, Zielinski (Sucic, minuto 60), Dimarco (Diouf, minuto 60); Bonny (Esposito, minuto 74), Thuram.

2 - Como: Butez; Ramon, Diego Carlos (Morata, minuto 90), Kempf; Van der Brempt, Perrone, Da Cunha (Caqueret, minuto 70), Valle; Paz, Baturina; Douvikas (Diao, minuto 70).

Goles: 0-1, minuto 32: Baturina. 0-2, minuto 48: Da Cunha. 1-2, minuto 69: Calhanoglu. 2-2, minuto 86: Calhanoglu. 3-2, minuto 89: Sucic.

Árbitro: S. Mozza. Mostró tarjeta amarilla a Perrone (minuto 94) por parte del Como.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Italia, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Fuente: EFE