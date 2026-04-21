El Lens golea al Toulouse, saca boleto para la final y aguarda por Julio Enciso

Desde el pitido inicial, el Lens impuso condiciones. Apenas a los 9 minutos, una dura entrada en el área del senegalés Pape Dembe fue sancionada como penalti, el cual fue ejecutado con precisión por Florian Thauvin para abrir el marcador. La presión no cesó y, solo nueve minutos después, Allan Saint-Maximin aumentó la ventaja a 2-0, dejando constancia de la superioridad del equipo en los primeros compases.

El Toulouse, dirigido por el español Carles Martínez, intentó reaccionar y encontró una luz de esperanza al minuto 21. El argentino Santiago Hidalgo aprovechó un desajuste en la zaga del Lens para adueñarse del esférico y firmar el descuento (2-1). Sin embargo, la alegría visitante fue efímera; antes de finalizar la primera mitad, Matthieu Udol conectó un pase del saudí Saud Abdulhamid para devolverle la tranquilidad al Lens con el 3-1.

En la etapa complementaria, el Lens mantuvo el orden y cerró cualquier intento de remontada. Adrien Thomasson fue el encargado de anotar el cuarto tanto definitivo, sellando el 4-1 que dejó sin opciones matemáticas ni anímicas al Toulouse.

Con la clasificación en el bolsillo, el Lens ahora aguarda por su rival para la final en Saint-Denis. Este saldrá de la segunda semifinal que se disputa este miércoles a las 16:00 entre el Niza y el Racing de Estrasburgo, equipo donde milita el paraguayo Julio Enciso. El desenlace de este duelo definirá quién acompañará al Lens en el histórico estadio parisino el próximo mes.

Fuente: EFE