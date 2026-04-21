Paraguayo Espínola, de gran actuación en Argentina

Dentro del resumen de la fecha 14 del campeonato argentino, la agencia AFP destacó la brillante actuación del portero paraguayo Juan Ángel Espínola contra Belgrano de Córdoba, en el militó en 2024.

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“Barracas Central y Belgrano igualaron 0-0, en un cotejo dominado por este último, que no pudo con la solvencia de Juan Espínola, el arquero paraguayo del Guapo, decisivo para evitar la derrota con un par de atajadas formidables”, indica el artículo.

Espínola demostró recientemente en Asunción un buen nivel durante el partido entre Olimpia y Barracas (0-0), por la Copa Sudamericana.

El guardameta esteño, que tuvo dos etapas en el Decano del fútbol paraguayo, lleva siete presentaciones con el equipo albirrojo de la capital argentina.