Williams Riveros queda sin entrenador en Universitario

“Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”, expresó el club peruano Universitario de Deportes a través de un comunicado.
Lea más: Paraguayo Espínola, de gran actuación en Argentina
Rabanal dirigió a Universitario en doce partidos de competiciones oficiales, con cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas.
Pese a haber ganado por 1-0 al Alianza Lima el clásico del fútbol peruano, su salida fue precipitada a raíz de las dos últimas derrotas: ante el Coquimbo Unido chileno en la Copa Libertadores, y por 2-1 ante Melgar en el torneo Apertura.
El técnico canario había asumido el desafío de lograr el cuarto título consecutivo de la Liga 1 de Perú para Universitario tras haber conquistado el año pasado la Liga Pro ecuatoriana con el Independiente del Valle.
De manera interina, Jorge Araújo quedará a cargo del primer equipo de Universitario desde este martes, mientras la junta directiva decide qué técnico reemplazará a Rabanal, entre cuyos nombres suena nuevamente el uruguayo Jorge Fossati, artífice de los últimos títulos del cuadro crema.
El paraguayo Riveros, de 33 años, milita en Universitario desde el 2023 y acumula otro trofeos con el club de la capital incaica. EFE