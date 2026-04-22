Chelsea esquiva el “golpe” con la cláusula que salvó 28 millones tras el despido de Rosenior

La inestabilidad en el banco de Stamford Bridge sumó un nuevo capítulo, pero esta vez con un respiro para las arcas de la institución. Tras el despido de Liam Rosenior este miércoles, motivado por una preocupante racha de cinco derrotas consecutivas y una alarmante sequía goleadora, el Chelsea logró evitar un desembolso que habría sido histórico: el pago de los 28 millones de euros (24 millones de libras) que restaban de su extenso contrato.

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Un blindaje estratégico ante la crisis

Pese a la confianza inicial que supuso ofrecer un vínculo por seis años y medio a principios de año, la directiva Blue se cubrió las espaldas. Según informan diversos medios británicos, el acuerdo incluía una cláusula específica de rescisión en caso de despido que reduce significativamente el finiquito. De esta forma, los propietarios que tomaron el mando en 2022 —y que ya vieron desfilar a Tuchel, Potter, Pochettino y Maresca— logran mitigar el impacto económico de su quinto cambio de timonel en apenas cuatro años.

El panorama deportivo y el relevo interino

En lo estrictamente futbolístico, Rosenior deja al equipo en la séptima posición de la Premier League, distanciándose a siete puntos de un Liverpool que marca la frontera de la zona Champions. La crisis de resultados no solo vació el casillero de puntos, sino que dejó una sensación de impotencia ofensiva que la directiva consideró insostenible para las aspiraciones del proyecto.

La responsabilidad de enderezar el rumbo recae ahora, de forma interina hasta el verano, en Callum Macfarlane. El técnico ya sabe lo que es apagar fuegos esta temporada, pues asumió el mando brevemente entre la salida de Maresca y la llegada de Rosenior. En aquel corto periodo, Macfarlane logró un meritorio empate frente al Manchester City antes de caer ante el Fulham, y ahora tendrá la misión de estabilizar a un vestuario golpeado antes de que se busque un sucesor definitivo para el próximo curso.