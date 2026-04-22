Doblete del paraguayo Robert Morales en México

Con la victoria por 4-2 del martes, los felinos del Pumas se colocan segundos en la tabla con 33 puntos y ya están clasificados a la fase final. Juárez se quedó en 16 y se ubica en la decimotercera posición.

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Además del paraguayo Robert Morales, por Pumas también marcó dos goles Guillermo Martínez. Por Juárez anotaron Francisco Nevárez e Ian Torres.

Pumas dominó en el arranque del partido, pero le faltó profundidad. De hecho, comenzó abajo en el marcador 2-0. Juárez hizo daño al 34 en un contragolpe en el que Nevárez condujo desde medio campo, se metió al área y fusiló a Pablo Lara, quien sustituyó al costarricense Keylor Navas, que está suspendido.

El visitante marcó el segundo en una jugada por la izquierda; el colombiano cedió para Ian Torres, quien disparó potente desde fuera del área lejos de la estirada de Lara.

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Al minuto 55, Juárez se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Eder López. Pumas acortó distancias gracias a un penal que cobró Guillermo Martínez al 65. El mismo Martínez hizo el 2-2 con remate de cabeza al 69.

Al 85, el local remontó gracias a un centro que remató de cabeza Robert Morales, quien selló el 4-2 en tiempo agregado con un remate de media vuelta. EFE