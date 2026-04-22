Fútbol Internacional
22 de abril de 2026 - 10:46

Doblete del paraguayo Robert Morales en México

Robert Osmar Morales Benítez (27 años) se mete en el corazón de los aficionados del Pumas con sus goles y grandes actuaciones.
Robert Osmar Morales Benítez (27 años) se mete en el corazón de los aficionados del Pumas con sus goles y grandes actuaciones.ISAAC ESQUIVEL

El paraguayo Robert Morales anotó este martes un doblete en el triunfo de Pumas de la UNAM por 4-2 sobre Juárez FC en un partido de la decimosexta ronda del torneo Clausura del fútbol mexicano. “La Pantera” totaliza ocho anotaciones en 18 juegos con el club felino de la capital azteca.

Por ABC Color

Con la victoria por 4-2 del martes, los felinos del Pumas se colocan segundos en la tabla con 33 puntos y ya están clasificados a la fase final. Juárez se quedó en 16 y se ubica en la decimotercera posición.

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Además del paraguayo Robert Morales, por Pumas también marcó dos goles Guillermo Martínez. Por Juárez anotaron Francisco Nevárez e Ian Torres.

Pumas dominó en el arranque del partido, pero le faltó profundidad. De hecho, comenzó abajo en el marcador 2-0. Juárez hizo daño al 34 en un contragolpe en el que Nevárez condujo desde medio campo, se metió al área y fusiló a Pablo Lara, quien sustituyó al costarricense Keylor Navas, que está suspendido.

El visitante marcó el segundo en una jugada por la izquierda; el colombiano cedió para Ian Torres, quien disparó potente desde fuera del área lejos de la estirada de Lara.

Al minuto 55, Juárez se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Eder López. Pumas acortó distancias gracias a un penal que cobró Guillermo Martínez al 65. El mismo Martínez hizo el 2-2 con remate de cabeza al 69.

Al 85, el local remontó gracias a un centro que remató de cabeza Robert Morales, quien selló el 4-2 en tiempo agregado con un remate de media vuelta. EFE