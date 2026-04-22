Las dos finales que Julio Enciso puede disputar antes del Mundial 2026

Julio Enciso y Racing de Estrasburgo disputan hoy la segunda semifinal de la Copa de Francia 2025-2026. El futbolista paraguayo tiene la oportunidad de clasificar a la primera de las dos finales que puede jugar con el equipo francés en el siguiente mes y en la antesala del Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 con la selección de Paraguay.

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A las 16:00, Enciso y compañía enfrentan al Niza en el Stade de la Meinau de Estrasburgo. A partido único, los Blanquiazules buscan el boleto a la serie que define el título, en la que espera el Lens, que el martes goleó 4-1 al Toulouse Bollaert-Delelis. La final está programada para el sábado 23 de mayo en el Stade de France del municipio de Saint-Denis.

De Copa de Francia, a Conference League

Además de la Copa de Francia, Enciso y Racing tiene en el horizonte otra posible final: la Conference League. Los franceses están en las semifinales del tercer torneo internacional más importante de clubes de la UEFA. En la misma, medirán a Rayo Vallecano: la ida será el jueves 30 de abril en Madrid, mientras que la vuelta, el jueves 7 de mayo en Estrasburgo.

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En caso de superar a los españoles en la llave, disputará la final de la competencia el miércoles 27 de mayo, a las 16:00 hora de Paraguay, en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania. El rival será el vencedor del enfrentamiento entre el Crystal Palace de Inglaterra y el Shakhtar Donetsk de Ucrania, que también jugarán las semifinales el 30 del corriente y el 7 del próximo mes.