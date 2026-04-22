Selección Paraguaya
22 de abril de 2026 - 15:01

Las dos finales que Julio Enciso puede disputar antes del Mundial 2026

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Julio Enciso juega hoy las semifinales de la Copa de Francia. El futbolista paraguayo tiene la oportunidad de clasificar a la primera de las dos finales que puede disputar antes de la Copa del Mundo.

Por ABC Color

Julio Enciso y Racing de Estrasburgo disputan hoy la segunda semifinal de la Copa de Francia 2025-2026. El futbolista paraguayo tiene la oportunidad de clasificar a la primera de las dos finales que puede jugar con el equipo francés en el siguiente mes y en la antesala del Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 con la selección de Paraguay.

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A las 16:00, Enciso y compañía enfrentan al Niza en el Stade de la Meinau de Estrasburgo. A partido único, los Blanquiazules buscan el boleto a la serie que define el título, en la que espera el Lens, que el martes goleó 4-1 al Toulouse Bollaert-Delelis. La final está programada para el sábado 23 de mayo en el Stade de France del municipio de Saint-Denis.

El paraguayo Julio Enciso, futbolista de Racing de Estrasburgo, celebra un gol mostrando la camiseta 9 del argentino Joaquín Panichelli durante un partido frente a Mainz de Alemania por la Conference League en el Stade de La Meinau, en Estrasbourg, Francia.
El paraguayo Julio Enciso, futbolista de Racing de Estrasburgo, celebra un gol mostrando la camiseta 9 del argentino Joaquín Panichelli durante un partido frente a Mainz de Alemania por la Conference League en el Stade de La Meinau, en Estrasbourg, Francia.

De Copa de Francia, a Conference League

Además de la Copa de Francia, Enciso y Racing tiene en el horizonte otra posible final: la Conference League. Los franceses están en las semifinales del tercer torneo internacional más importante de clubes de la UEFA. En la misma, medirán a Rayo Vallecano: la ida será el jueves 30 de abril en Madrid, mientras que la vuelta, el jueves 7 de mayo en Estrasburgo.

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En caso de superar a los españoles en la llave, disputará la final de la competencia el miércoles 27 de mayo, a las 16:00 hora de Paraguay, en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania. El rival será el vencedor del enfrentamiento entre el Crystal Palace de Inglaterra y el Shakhtar Donetsk de Ucrania, que también jugarán las semifinales el 30 del corriente y el 7 del próximo mes.