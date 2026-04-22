Golpe durísimo para Alemania: Serge Gnabry dice adiós al Mundial

La peor de las sospechas se ha confirmado. Este viernes, el internacional alemán Serge Gnabry anunció oficialmente que no formará parte de la expedición germana para la próxima cita mundialista. El jugador, que arrastra una lesión en los abductores, puso fin a días de incertidumbre con un emotivo mensaje: “En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado”, confesó a través de su cuenta de Instagram.

Un cierre de temporada amargo

Gnabry no ocultó su frustración tras una campaña en la que había sido fundamental para el esquema del Bayern. El jugador admitió que han sido días difíciles al procesar que no podrá ayudar a su club ni a la selección en los compromisos decisivos que quedan. Pese al dolor personal, el atacante dejó claro su compromiso con el vestuario: “Como el resto del país, trataré de darle ánimo a los muchachos desde casa”.

De la gloria en Champions al dique seco

La baja llega en el mejor momento de forma del futbolista. Gnabry se había asentado en el once titular, brillando especialmente como mediapunta para cubrir la ausencia de Jamal Musiala, quien estuvo fuera gran parte del curso.

Tras ser una de las piezas clave en los dos duelos de cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid, la fatalidad se cruzó en su camino. El jugador se lesionó en el último entrenamiento previo al choque contra el Stuttgart del pasado domingo. Aquel encuentro terminó con una victoria que permitió al Bayern celebrar anticipadamente el título de la Bundesliga, un trofeo que Gnabry ahora deberá festejar desde la grada mientras inicia su proceso de recuperación.