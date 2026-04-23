El Independiente de Ávalos, por el pase a octavos de final

El encuentro entre Riestra e Independiente (17:00, por TyC Sports), corresponde a la 16ª y penúltima fecha del certamen, que arranca este jueves con con el duelo entre Defensa y Justicia y Boca Juniors.

Independiente, que viene de ganarle 3-1 a Defensa y Justicia con otro gol de Gabriel Ávalos, está actualmente en la quinta posición del Grupo A con 21 puntos. Una victoria le permitirá asegurar un lugar en la siguiente etapa. Ávalos, con 9 tantos, lidera actualmente la tabla de artilleros del certamen.

Avanzan a la ronda de octavos los ocho mejores de cada zona. Con catorce fechas disputadas y a dos de concluir la fase regular, el torneo Apertura 2026 ya tiene a cinco equipos clasificados: Estudiantes de La Plata y Vélez Sarfield por la Zona A e Independiente Rivadavia, River Plate y Argentinos Juniors por la B.

* Programa. Jueves: 20:00 Defensa y Justicia-Boca (ESPN). Viernes: 17:00 Riestra-Independiente (TyC Sports); 19:15 Lanús-Central Córdoba (ESPN); 19:15 Estudiantes RC-Ros. Central (TyC); 21:30 Racing-Barracas; 21:30 Platense-San Lorenzo (TyC).

Sábado: 17:00 Estudiantes LP -Talleres (TyC); 19:15 Sarmiento -Tigre (TyC); 21:30 River -Aldosivi (ESPN).

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Domingo: 15:00 Ind. Rivadavia-Gimnasia Mendoza (TyC); 17:30 Newell’s-Instituto (TyC); 17:30 Belgrano-Gimnasia LP; 20:00 Atl. Tucumán-Banfield.

Lunes: 18:45 Vélez- Unión (TyC); 21:00 Huracán-Argentinos.

* Posiciones. Grupo A: Estudiantes LP 27 puntos, Vélez 26, Boca 24, Talleres 24, Lanús 22, Independiente 21, Unión 19, Defensa 19, San Lorenzo 19, Instituto 17, Platense 16, Gimnasia de Mendoza 16, Central Córdoba 15, Newell’s 13, Riestra 7.

Grupo B: Independiente Rivadavia 30 puntos, River 26, Argentinos 26, Rosario Central 24, Belgrano 23, Huracán 21, Barracas 20, Gimnasia LP 20, Tigre 19, Racing 19, Sarmiento 16, Banfield 14, Tucumán 10, Aldosivi 7, Estudiantes RC 5.