Stuttgart definirá con Bayern la Copa de Alemania

El título en la DFB Pokal se decidirá por lo tanto entre el Stuttgart y el Bayern Munich, que el miércoles había vencido 2-0 de visita al Bayer Leverkusen, en la final del 23 de mayo en el Olympiastadion de Berlín.
El Friburgo llegó a adelantarse en el marcador este jueves, gracias a un tanto de Maximilian Eggestein en el minuto 28, pero el Stuttgart igualó en el 70 gracias a Deniz Undav y envió el partido a la prórroga, donde la fortuna sonrió a los locales cuando todo parecía apuntar a una resolución por penales.
El Stuttgart podrá así intentar defender el título en la Copa, que conquistó el año pasado al vencer al modesto Arminia Bielefeld.
* Palmarés. El Stuttgart tiene cuatro títulos de este torneo, mientras que el Bayern lidera el palmarés histórico con veinte, aunque no lo levanta desde 2020.
* Por el triplete. Ya campeón de la Bundesliga desde el pasado domingo y con el boleto asegurado para la final de Copa, el Bayern también aspira ganar la Champions League. El próximo martes se enfrentará al Paris Saint-Germain en la ida de su semifinal.
El Stuttgart, por su parte, también puede poner ahora las miras en su otro objetivo de final de temporada, clasificarse a la próxima Liga de Campeones. Por el momento es cuarto y parece en una buena situación para conseguirlo.
* La final copera entre Bayern y Stuttgart será una reedición del pulso que ambos equipos protagonizaron el pasado agosto para abrir la temporada alemana, con una Supercopa de Alemania en la que los muniqueses se impusieron 2 a 1. Fuente: AFP.