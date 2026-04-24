Claudia Martínez hace historia, siendo la primera paraguaya en marcar en la NWSL

Este “bautismo de gol” para la exfigura del Club Olimpia, que llegó en el minuto 75, en la goleada 4-0 sobre Kansas City, llega en su sexta presentación con el elenco norteamericano. “Claudinha” Martínez, quien ya es reconocida como una de las futbolistas más influyentes de la región, consolida así su adaptación al exigente ritmo del fútbol estadounidense, aportando una cuota goleadora vital para las aspiraciones de su equipo.

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Con este resultado, el Washington Spirit, que contó con la estrella guaraní jugando desde el minuto 65, se mantiene firme en la lucha por el campeonato, ubicándose actualmente en la quinta posición dentro de la zona de play-offs. El conjunto de la capital suma unidades clave para quedar a solo tres puntos del actual líder del certamen, el San Diego Wave, ratificando su condición de candidato al título en una de las temporadas más competitivas de los últimos años.