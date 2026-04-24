Fútbol Internacional
24 de abril de 2026 - 23:53

Claudia Martínez hace historia, siendo la primera paraguaya en marcar en la NWSL

La paraguaya Claudia Martínez, jugadora de Washington Spirit, durante el debut en la National Women's Soccer League en un partido frente a Portland Thorns en el Audi Field, en Washington, Estados Unidos.
La delantera, Claudia Martínez Ovando, de 18 años, la figura más destacada del fútbol femenino paraguayo, tuvo su bautismo de gol con el Washington Spirit, en la National Women’s Soccer League de los Estados Unidos.@WashSpirit

El fútbol femenino paraguayo alcanzó una nueva cumbre internacional gracias a la destacada actuación de Claudia Martínez. La delantera guaraní inscribió su nombre en los libros de historia al marcar su primer tanto con la camiseta del Washington Spirit, convirtiéndose oficialmente en la primera paraguaya en anotar en la National Women’s Soccer League de los Estados Unidos, considerada por la crítica especializada como la mejor liga del mundo.

Por ABC Color

Este “bautismo de gol” para la exfigura del Club Olimpia, que llegó en el minuto 75, en la goleada 4-0 sobre Kansas City, llega en su sexta presentación con el elenco norteamericano. “Claudinha” Martínez, quien ya es reconocida como una de las futbolistas más influyentes de la región, consolida así su adaptación al exigente ritmo del fútbol estadounidense, aportando una cuota goleadora vital para las aspiraciones de su equipo.

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Con este resultado, el Washington Spirit, que contó con la estrella guaraní jugando desde el minuto 65, se mantiene firme en la lucha por el campeonato, ubicándose actualmente en la quinta posición dentro de la zona de play-offs. El conjunto de la capital suma unidades clave para quedar a solo tres puntos del actual líder del certamen, el San Diego Wave, ratificando su condición de candidato al título en una de las temporadas más competitivas de los últimos años.