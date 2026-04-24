Dura derrota del Sunderland de Alderete en la Premier League

Dos goles de Igor Jesús, dentro de los cuatro tantos con los que su equipo fulminó este viernes al Sunderland en la primera parte, acercaron al Nottingham Forest a la permanencia en la liga inglesa, con seis encuentros consecutivos invicto y ocho puntos de ventaja ya sobre el descenso que marca el Tottenham (0-5).

Con la derrota, el Sunderland sigue en undécimo lugar de la tabla con 46 puntos, pero a solo tres unidades de los puestos de clasificación a competencias europeas a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato.

El Arsenal, sin margen de error

El Arsenal recibe el sábado al Newcastle en la 34ª fecha de la Premier League sin el más mínimo margen de error en el ajustado esprint final que dirime con el actual líder Manchester City.

Los hombres de Mikel Arteta recuperarán la cabeza de la tabla en caso puntuar ante las Urracas a cuatro días de la ida de su semifinal de Champions ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Los Gunners han visto cómo su cómoda ventaja de nueve puntos se esfumó rápidamente, con el City actualmente líder por mayor número de goles a favor tras su victoria del miércoles en el partido adelantado ante el Burnley (1-0).

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* Programa: Sunderland 0- Nottingham 5.

Sábado: 08:30 Fulham-Aston Villa (ESPN2); 11:00 Wolves-Tottenham; 11:00 Liverpool-Crystal Palace; 11:00 West Ham-Everton; 13:30 Arsenal -Newcastle.

Lunes: 16:00 Manchester United-Brentford (ESPN).

Martes 21: Brighton 3-Chelsea 0. Miércoles 22: Bournemouth 2-Leeds 2; Burnley 0- Manchester City 1.

* Top 10: Manchester City 70 puntos, Arsenal 70, Man. United 58, Aston Villa 58, Liverpool 55, Brighton 50, Bournemouth 49, Chelsea 48, Brentford 48, Everton 47.

Semifinales de la FA Cup

Partidos de la ronda semifinal de la Copa de Inglaterra FA Cup (ambos partidos en el estadio Wembley):

Sábado: 13:15 Manchester City-Southampton (ESPN).

Domingo 11:00 Chelsea- Leeds United (ESPN).

La final, el sábado 16 de mayo en Wembley.