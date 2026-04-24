Julio Enciso: El sueño europeo continúa tras el duro golpe en la Copa de Francia

Al ser consultado sobre su estado anímico tras la eliminación y cómo encara los desafíos restantes de la temporada, el joven talento guaraní expresó: “La verdad que, gracias a Dios, estoy bien; estoy tranquilo. Obviamente, un poco triste por lo que pasó en el partido pasado, pero bueno, son cosas de fútbol. Tratar de trabajar y... bueno, tengo otra oportunidad, gracias a Dios, de jugar una semifinal de la Conference League y, bueno, trataremos de poder clasificar a la final”.

Sobre la frustración específica de no haber podido acceder a la gran definición del torneo francés, Enciso reflexionó sobre el esfuerzo del equipo y el duro contexto del partido: “La verdad que, bueno, personalmente como futbolista uno nunca quiere perder, y más todavía en el contexto en lo que nosotros nos estábamos jugando: era de clasificar, nada más y nada menos, a una semifinal de la Copa de Francia. Y bueno, triste porque creo que dimos todo y nada, no pudimos... o sea, mejor dicho, a una final de la Copa de Francia, perdón, y no pudimos. No pudimos, así como decía; intentamos de todos lados, no se dio y bueno, como dije, ahora tratar de enfocar en la Liga y en la Conference League”.

Una de las novedades tácticas en el Estrasburgo ha sido su posicionamiento como referente de área. Respecto a este nuevo rol como “nueve” y su capacidad de adaptación, el jugador señaló: “Sí, de hecho, me pusieron de nueve; en una posición que no desconozco del todo, pero obviamente no es mi mejor posición. Pero sí, trato de cumplir, trato de dar lo mejor de mí en donde me necesita el equipo y, bueno, gracias a Dios estaba aportando goles, ayudando al equipo... y bueno, es importante también para mí poder jugar en varias posiciones”.

En cuanto a las prioridades del club para este cierre de semestre, especialmente ante la histórica semifinal frente al Rayo Vallecano y la situación en la liga local, Julio analizó el panorama competitivo: “Para mí, la verdad es que nosotros estamos muy enfocados en lo que podamos hacer en la Conference; obviamente sin descuidar la Liga, porque también somos conscientes de que si, de por ahí, llega a ganar la Copa de Francia el Lens, abre un cupo para una competición europea de nuevo. Y bueno, tampoco queremos descuidar lo que es la Liga, porque sabemos que si ganamos partidos también tenemos todavía un partido contra Mónaco que va a ser fundamental. Y nada, la verdad que tenemos equipo, tenemos grandísimos jugadores con los que podemos pelear en las dos competiciones. Y bueno, obviamente con ese sabor amargo de no poder clasificar a la final, pero lógicamente con una motivación muy grande porque tenemos la posibilidad de jugar en la semifinal de la Conference”.

Ante los constantes rumores que lo vinculan con un posible traspaso al Chelsea de Inglaterra, el futbolista prefirió mantener la cautela y enfocarse en su presente y en los objetivos con la Selección Paraguaya: “La verdad que voy paso a paso, momento a momento. La verdad que ahora estoy pensando acá en el Estrasburgo, tengo un contrato; y después en el Mundial, que Dios quiera que nos vaya bien y todo eso, porque uno siempre tiene que pensar en alto, en seguir progresando como profesional. Y dejo en manos de Dios que todo... Él tiene el control”.

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Finalmente, Enciso hizo un balance sobre su crecimiento profesional en Francia, destacando la exigencia física de la liga y las mejoras que ha incorporado a su estilo de juego: “La verdad que voy entendiendo más del fútbol, de la táctica; creo que también he trabajado mucho para mejorar lo que capaz tenía como déficit. Intento decidir mejor, intento estar mejor físicamente, también estar más unido con mis compañeros —que es fundamental— y, por sobre todo, la decisión: tratar de lo que más o menos me salía bien, tratar de trabajar eso y que me salga mejor; y creo que más bien eso me ha ayudado mucho también. La liga francesa, que es muy similar a la inglesa, es muy competitiva, muy física. Al final uno dice: ‘acá cuando venís tenés que ponerte más fuerte, más rápido’, porque acá todos son gigantes, dos metros, una masa muscular tremenda. Y nada, eso de ponerme en la cabeza que tengo que trabajar duro para poder equiparar el nivel... y bueno, gracias a Dios lo estoy consiguiendo de a poquito”.