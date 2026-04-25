El PSG mete la quinta hacia el título y ya solo piensa en el Bayern

Con la visita del Bayern Múnich al Parque de los Príncipes el próximo martes en el horizonte, Luis Enrique se permitió el lujo de dosificar esfuerzos sin que el rendimiento del equipo decayera. El marcador se abrió temprano, a los ocho minutos, cuando Kang In Lee aprovechó un rechace del meta Herve Koffi tras una internada de Achraf para mandar el balón al fondo de la red.

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La superioridad parisina se tradujo en un segundo tanto poco antes del descanso. Un brillante pase al espacio de Lucas Beraldo permitió a Senny Mayulu quedar mano a mano con el portero rival; el joven talento no falló y dejó el encuentro prácticamente sentenciado ante un Angers que, instalado en tierra de nadie, apenas ofreció resistencia.

Tras el paso por vestuarios, el PSG terminó de cerrar la faena. En el minuto 53, Beraldo coronó su gran actuación con un cabezazo certero tras un córner servido por Kang In Lee, firmando el 0-3 definitivo. Con el partido en el bolsillo, Luis Enrique activó el modo ahorro de energía y realizó cambios masivos: retiró a piezas clave como Achraf, Lucas Hernández, Fabián y Barcola, dando entrada a jóvenes y revulsivos como Warren Zaire-Emery, Joao Neves e Ibrahim Mbaye.

Por su parte, el Angers de Alexandre Dujeux sumó su sexto partido consecutivo sin ganar y se resignó a una derrota que maquilla sus aspiraciones de sellar la permanencia de forma matemática. Mientras tanto, el campeón acelera el paso.

La renta del PSG sobre el Lens es ahora de seis puntos a falta de solo siete jornadas para el cierre del campeonato. Aunque todavía queda pendiente un duelo directo entre ambos, la sensación de control en la capital francesa es absoluta. El cuadro parisino apunta a un nuevo título doméstico con la tranquilidad de haber hecho los deberes a tiempo para jugarse la gloria europea con el máximo de sus fuerzas.

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Ficha técnica

Angers (0): Herve Koffi; Abdoulaye Bamba (Bane Diatta, minuto 86), Emmanuel Biumla, Jordan Lefort; Lilian Raolisoa (Florent Hanin, minuto 67), Haris Belkebla, Pierrick Capelle (Louis Mouton, minuto 73), Branco Van den Boomen, Jacques Ekomie; Peter Prosper (Goudine Koyalipou, minuto 67) y Amine Sbai (Lanroy Machine, minuto 67).

París Saint Germain (3): Matvey Safonov; Achraf Hakimi (Dro Fernández, minuto 46), Illia Zabarnyi, William Pacho, Lucas Hernandez (Warren Zaire Emery, minuto 46); Senny Mayulu (Nuno Mendes, minuto 72), Lucas Beraldo, Fabián Ruiz (Joao Neves, minuto 46); Kang in Lee, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye, minuto 63).

Goles: 0-1, minuto 8: Kang In Lee; 0-2, minuto 39: Senny Mayulu; 0-3, minuto 53: Lucas Beraldo.

Árbitro: Jeremy Stinat. Expulsó por doble tarjeta amarilla a Gonçalo Ramos (minuto 74), del París Saint Germain.

Incidencias: encuentro de la trigésima primera jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Raymond Kopa de Angers ante unos 18.000 espectadores.

Fuente: EFE