El Querétaro viene de atrás y vence al Puebla en inicio de la fecha 17 del Clausura

Con el triunfo, el Querétaro llegó a 20 puntos y ascendió a la undécima posición. El Puebla se quedó con 13 unidades en el decimoséptimo lugar; ambos equipos ya están eliminados.

Por el local abrió el marcador Brayan Garnica; Querétaro dio la vuelta con goles de Ali Ávila y Daniel Parra.

Puebla tomó ventaja al minuto 10 gracias a un error del español Carlo García, quien en un intento de regresar el balón regaló el esférico a Brayan Garnica, que controló y disparó al arco que quedó vacío ante la mala ubicación del guardameta.

Cinco minutos después, Garnica se fue expulsado por una entrada por la espalda sobre Juan Cázares.

En la segunda mitad el Querétaro reaccionó y empató al 55 en un centro del argentino Lucas Rodríguez que remató de cabeza Ali Ávila.

La vuelta al marcador, 1-2, llegó al 79 en un centro que prolongó Ávila para el cabezazo a la red de Daniel Parra.

La fecha 16 seguirá este sábado con seis partidos entre los que destaca la visita de Pumas UNAM, en los que juega el costarricense Keylor Navas, ante Pachuca, del venezolano Salomón Rondón.

Pumas, segundo de la competencia con 33 puntos, buscará una victoria que le permita aspirar a ascender a la cima de la tabla en caso de un tropiezo del Guadalajara, líder con 35, ante el Tijuana.

El Pachuca, tercero con 31, necesita ganar para desbancar a los felinos del segundo escalón.

En otro partido, los Tigres UANL, de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, está obligado al triunfo ante Mazatlán, para mantenerse en el límite de los ocho que avanzan a la fase final.

Misma necesidad que tiene el América, sexto con 25 unidades, en su partido ante el Atlas, para amarrar su clasificación.

El mismo día, el campeón Toluca es favorito para superar al León y conseguir una mejor posición en la fase final.

Cerrará la actividad sabatina el duelo Juárez FC-San Luis.

La fecha 17 cerrará el domingo con la visita del Monterrey al Santos Laguna, ambos equipos eliminados, y el partido entre Cruz Azul, cuarto de la clasificación con 30 puntos, contra el Necaxa, que ya no tiene opciones de liguilla.