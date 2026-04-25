El Tigres UANL golea al Monterrey y lo baja del liderato, que tomó el América

En la última jornada del campeonato, las 'Amazonas', equipo de la campeona mundial española Jenni Hermoso humillaron a su rival más enconado, al que superaron con dos goles de Diana Ordóñez y uno de Myra Delgadillo.

El cuadro de casa dominó en algunos momentos, más careció de puntería y fue el Tigres el que impuso condiciones.

Monterrey, que había recibido solo cinco goles en los primeros 16 encuentros del certamen, aceptó tres en la segunda parte de su último partido. En el 49, Delgadillo anotó de derecha en el área; en el 77, Ordóñez, a pase de la escocesa Emma Watson; y en el 90, Ordóñez, en un contraataque.

El resultado alteró la parte alta de la tabla de posiciones porque el América, que un rato antes había superado por 3-2 al Pachuca, saltó al primer lugar para acceder a cuartos de finales como primer favorito, seguido de Monterrey, Tigres UANL y Pachuca.

Alexa Soto, Nancy Antonio y Monserrat Saldívar convirtieron por las azulcremas del entrenador español Ángel Villacampa, en tanto Marcía García y Charlyn Corral descontaron por las Tuzas.

En un esperado duelo de este viernes, la francesa Eugenie Le Sommer anotó un gol para darle al Toluca un empate (1-1) en casa de las Chivas de Guadalajara.

Samantha López le dio la ventaja a las Chivas y Le Sommer empató el duelo, además de saltar al primer lugar de las anotadoras, empatada con Diana Ordóñez, de Tigres.

San Luis venció por 1-2 a León; Juárez FC, por el mismo margen al Atlas y Tijuna por 2-0 al Mazatlán.

El sábado terminará el Clausura con los duelos Puebla-Necaxa, Cruz Azul-Pumas UNAM y Santos Laguna-Querétaro.

A día de hoy, los cuartos de finales se jugarán con los partidos América-Juárez FC; Monterrey-Cruz Azul, Tigres UANL-Toluca y Pachuca-Guadalajara.