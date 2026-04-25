Mbappé y Lamine Yamal, dos de los deportistas más concienciados en proteger sus marcas

Mbappé fue, junto al inglés Jude Bellingham, el primer futbolista en registrar la pose de la celebración de sus goles (detenido en seco con el gesto sonriente, los brazos cruzados y las manos en las axilas) y cuenta en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, con sede en Alicante) con siete marcas protegidas, las mismas que Lamine Yamal, que entre ellas se ha reservado el gesto con el que celebra sus goles, el '304', que hace referencia a sus orígenes en el barrio de Rocafonda con los tres últimos dígitos del código postal de ese distrito barcelonés.

Según datos facilitados a EFE por la EUIPO con motivo del día internacional de la propiedad intelectual, este domingo 26 de abril, el jugador del Real Madrid y del FC Barcelona pertenecen a la nueva generación de deportistas de elite interesados en beneficiarse de los derechos que otorga la PI junto a otros muchos, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ewa Pajor.

La celebración del día mundial de la propiedad intelectual se centra este año en el mundo del deporte y la EUIPO ha recordado que también figuras legendarias como Pelé, Diego Armando Maradona y George Best registraron en su momento sus nombres, logotipos y, en algunos casos, gestos característicos.

Del mismo modo, muchos atletas de alto perfil han recurrido a la protección de la propiedad intelectual como herramienta estratégica para construir y salvaguardar su identidad más allá del terreno de juego. En todas las disciplinas, tanto las estrellas actuales como los íconos históricos poseen marcas registradas para operar en el mercado comunitario de Los 27.

En baloncesto, estrellas como Luka Dončić, Victor Wembanyama, Stephen Curry y LeBron James lo hacen siguiendo el camino marcado por íconos como Michael Jordan y Shaquille O’Neal mientras que en tenis emprenden este camino jugadores actuales y leyendas como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Iga Świątek, Serena Williams, Rafael Nadal y Roger Federer.

Más allá de estos deportes, atletas de otras disciplinas como Mondo Duplantis (atletismo), Tadej Pogačar (ciclismo), Carolina Marín (badminton) y Max Verstappen (Fórmula 1) también recurren a la propiedad intelectual para ampliar su influencia y alcance comercial.

Los clubes y organizaciones deportivas, así como los grandes eventos deportivos, también dependen en gran medida de la protección de la PI para gestionar y rentabilizar su identidad, y, por ejemplo, la FIFA posee más de 200 marcas registradas en la UE y ha presentado más de 400 solicitudes de diseño europeo.

La NBA tiene más de 300 marcas registradas en la UE; el Comité Olímpico Internacional más de 40 y una cifra superior a los 140 diseños comunitarios; y la FIA, la organización que rige la Fórmula 1 y otras competiciones de automovilismo, alrededor de 100.

Grandes eventos deportivos como el Tour de Francia, la Liga de Campeones de la UEFA o Roland Garros poseen una amplia cartera de propiedad intelectual y, del mismo modo, una gran variedad de activos vinculados a la industria deportiva incluyendo mascotas, trofeos, colores de equipos, insignias, material promocional e incluso cánticos y frases distintivas como, por ejemplo, 'You’ll Never Walk Alone', del Liverpool FC, y sonidos característicos asociados a clubes, como la pronunciación del 'Barça'.

Además, las principales marcas deportivas recurren a marcas registradas y diseños para proteger la identidad y la apariencia de productos, desde botas de fútbol y zapatillas de correr hasta raquetas, balones y ropa deportiva.

"El deporte se basa en el talento, el esfuerzo, la creatividad y la identidad", ha destacado el director ejecutivo de la EUIPO, el portugués João Negrão, quien ha añadido que "la propiedad intelectual ayuda a proteger desde los logotipos y diseños que los aficionados reconocen al instante hasta el contenido y los productos oficiales que sustentan el ecosistema deportivo".

Para Negrao, "el juego limpio" no se limita a los campos donde se disputa la competición sino también al elegir contenido legal y productos auténticos ya que así se ayuda a proteger la innovación, apoyar a los titulares de derechos "y a garantizar un deporte justo para todos".