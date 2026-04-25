San Lorenzo gana, Racing empata e Independiente pierde

Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, empató 1-1 en casa con Barracas Central con gol de Matías Zaracho para el local y Fernando Tobio para la visita, en un encuentro en el que la Academia jugó con diez por la expulsión de Adrián Fernández al minuto cuatro.
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Con este resultado, Racing queda en la octava posición del Grupo B con 20 puntos en zona de clasificación, pero a la espera de las presentaciones de Gimnasia y Esgrima La Plata (20 unidades) ante Belgrano y de Tigre (19 puntos) contra Sarmiento.
En la Zona A, San Lorenzo venció a domicilio por 1-0 a Platense con gol de Rodrigo Auzmendi, mientras que Independiente del paraguayo Gabriel Ávalos sufrió un duro traspié por 2-0 en su visita al Deportivo Riestra con tantos de Pedro Ramírez y Mariano Bracamonte.
Estos resultados dejaron al Ciclón de Boedo con 22 unidades en la sexta posición y al Rojo un punto por detrás en la séptima con un duelo entre ambos pautado para la última fecha.
En otros resultados de este viernes, Rosario Central se impuso por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto y Lanús igualó sin abrir el marcador con Central Córdoba.
La fecha, que se inició el jueves con la goleada a domicilio de Boca Juniors por 4-0 ante Defensa y Justicia, continuará este sábado con tres encuentros: Estudiantes de La Plata-Talleres de Córdoba (17:00), Sarmiento de Junín-Tigre (19:15) y River Plate-Aldosivi de Mar del Plata (21:30). EFE