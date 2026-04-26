¡Histórico!: Racing de Montevideo es el nuevo campeón del Apertura uruguayo

El equipo dirigido por Christian Chambian cumplió con su parte del libreto al vencer a domicilio a Cerro Largo por 1-0. El héroe de la tarde fue Guillermo Cotugno, quien a los 42 minutos anotó el gol que desató la esperanza. Sin embargo, el festejo oficial tuvo que esperar. Mientras el plantel emprendía el regreso de 330 km hacia la capital, todas las miradas estaban puestas en lo que ocurría en Montevideo. La consagración definitiva llegó gracias a la derrota de su escolta, Peñarol, quien cayó 1-0 ante Wanderers, quedando matemáticamente fuera de la pelea.

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Un modelo de gestión con sello europeo y estadounidense

El éxito de Racing no es casualidad, sino el resultado de una transformación institucional profunda. En 2021, el club pasó a ser una SAD con el exgoleador argentino Fernando Cavenaghi como inversor principal. Desde 2024, el proyecto dio un salto de calidad mundial: su accionista mayoritario es una empresa conjunta formada por el Bayern de Múnich alemán y Los Angeles FC de la MLS. Este respaldo internacional ha potenciado a un club que hoy mira a todos desde arriba.

Posiciones y el sueño del Campeonato Uruguayo

Con estos resultados, Racing lidera cómodamente con 30 puntos, dejando atrás a Peñarol y Deportivo Maldonado (que cayó el sábado ante Albion) con 23 unidades. Este título del Apertura coloca a “La Escuelita” como el primer gran clasificado para definir el Campeonato Uruguayo a finales de año. Además, lo posiciona de manera inmejorable en la tabla anual para asegurar un cupo en las copas internacionales de la próxima temporada. El festejo, que comenzó en un bus en plena carretera, promete extenderse por todo el barrio de Sayago.