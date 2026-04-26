Sin Neymar, Santos deja escapar dos goles de ventaja y continúa cerca del descenso

El Santos se puso 2-0en la primera mitad gracias a dos penales decretados mediante el VAR y transformados en goles por el delantero argentino Benjamín Rollheiser.

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Los hombres dirigidos por Cuca parecían que por fin iban a conseguir sus primeros tres puntos a domicilio, pero sufrieron un cortocircuito en el último cuarto de hora de este encuentro de la decimotercera ronda del Brasileirão.

El lateral Luciano Juba, primero, apretó el marcador de falta directa con un lanzamiento seco al palo de un portero Diógenes que pudo hacer más.

Cuca intentó cerrar el equipo con un par de cambios. De nada sirvió, pues siete minutos después Willian José, exjugador de Real Sociedad y Betis, cabeceó casi en el punto de penal para firmar el 2-2.

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El Bahía, en la parte alta de la clasificación, aguantó hasta el final el empate y amargó a un Santos que no contó con Neymar ni con Gabigol, sancionado.

El exjugador del Barcelona y París Saint-Germain se quedó en casa por precaución después de jugar cuatro partidos completos en un lapso de dos semanas, de los cuales el Santos solo ganó uno.

Tras el tropiezo en el Arena Fonte Nova de Salvador, el club de Pelé enlaza cuatro compromisos sin ganar entre Copa de Brasil, Copa Sudamericana y Liga, donde suma apenas 14 puntos en 13 fechas.

Si Gremio y Corinthians vencen este domingo a Coritiba y Vasco da Gama en sus respectivos estadios, Santos volverá a la zona de descenso.

Goles de Argentina, Colombia y Ecuador

En otro de los partidos de este sábado, Cruzeiro confirmó su fase ascendente a las órdenes del portugués Artur Jorge y ganó por 1-0 a Remo en Belem con un tanto del extremo ecuatoriano Keny Arroyo.

La formación azul, que empezó mal la temporada tras un 2025 de notable alto, ya se sitúa en la zona media de la clasificación y con perspectivas de seguir escalando.

Por su parte, Botafogo fue incapaz de superar a Inter en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, en un duelo que acabó 2-2 y en el que todos los goles se anotaron en la segunda mitad.

El elenco carioca se adelantó hasta dos veces. El tanto inicial de Danilo Santos, una de las grandes figuras de este inicio de curso, lo neutralizó el atacante colombiano Johan Carbonero en cinco minutos.

La historia se repitió poco después con distintos protagonistas. El argentino Cristian Medina hizo soñar al “Fogão” con la victoria, pero su compatriota Alexandro Bernabei dejó todo igual a quince minutos del final. EFE