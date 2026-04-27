Julián Álvarez sobre su posible traspaso: “Trato de no dar mucha importancia a lo que dicen”

Para ello, el Atlético deberá certificar el pase a la final de Budapest. De esa forma, los hombres de Diego Simeone cerrarán el curso con 38 partidos de Liga, más 17 de Champions, más seis de Copa del Rey, cuya final perdieron en los penales –uno fallado por Julián Álvarez– ante la Real Sociedad el 18 de abril.

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“Estamos haciendo una temporada muy buena, si llegamos a la final (de Champions) vamos a jugar todos los partidos de la temporada, así que nos enfocamos en eso, y la historia la queremos hacer nosotros”, declaró “La Araña”, que el sábado pasado recibió una placa conmemorativa en el Metropolitano por sus 100 partidos como rojiblanco.

Sobre el partido del miércoles ante los Gunners, el internacional argentino deseó: “Un partido redondo sería ganar, obviamente, en lo personal voy a dar todo lo que tenga para hacer ayudar al equipo, que lo intento simpre, y ganar, que queremos jugar esa final”.

El exdelantero del Manchester City afirmó estar “al 100%” y explicó que después de perder la final de Copa del Rey, el equipo está “muy bien, muy fuerte, muy unido, con un objetivo muy claro, así que cero dudas”.

Sobre los rumores de su traspaso

Por último, Julián Álvarez valoró los rumores surgidos en las últimas semanas sobre su posible marcha del Atlético y del interés de otros grandes de Europa:

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“Trato de no dar mucha importancia a lo que dicen, trato de no perder energía en eso, estamos en la parte más importante de la temporada, con partidos muy importantes, trato de enfocarme en eso, en estar bien yo para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes acá”.

“Trato de no dar mucha importancia a lo que se dice en redes sociales, porque se empieza a hacer una bola de mentiras”, zanjó.