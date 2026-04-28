El ex-Libertad Alexander Barboza será nuevo jugador de Palmeiras

El Palmeiras dio un golpe de autoridad en la ventana de transferencias al cerrar la incorporación del zaguero argentino Alexander Barboza, según información de César Luis Merlo. El defensor, de rendimiento sostenido y regular en los últimos años, llega para aportar la experiencia y solidez necesarias en una de las zonas más críticas del campo, consolidándose como uno de los refuerzos más relevantes del mercado brasileño.

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La operación se concreta de forma vertiginosa tras los exámenes médicos de rigor. Según reportes, la transferencia se selló por una cifra cercana a los 20 millones de reales. El club paulista alcanzó un entendimiento total con el futbolista y con el Grupo Oller, la empresa que lo representa, lo que permitió destrabar los términos contractuales en tiempo récord. El central disputará su último encuentro con la camiseta del Botafogo frente a Independiente de Bolivia, por Copa Sudamericana, antes de mudarse definitivamente a São Paulo.

🚨Alexander Barboza es nuevo jugador de Palmeiras. Hoy jugará su último partido en Botafogo. ⬇️https://t.co/YFjSiSWKCv pic.twitter.com/8bEhFxBQYy — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 28, 2026

Aunque el ex defensor de Libertad mantenía un vínculo con el “Fogão” hasta diciembre de la presente temporada, las conversaciones para una posible renovación no prosperaron, abriendo una ventana de oportunidad que el Palmeiras no dejó pasar. A pesar del fuerte interés mostrado por el Cruzeiro, el proyecto deportivo y la oferta del “Verdão” terminaron posicionándolo con ventaja para asegurar el fichaje del experimentado zaguero.

El zaguero argentino aterriza en el Allianz Parque con un recorrido respaldado por títulos importantes, habiendo sido multicampeón en el fútbol paraguayo con Libertad y levantando recientemente la Copa Libertadores con el Botafogo. Estos antecedentes explican la apuesta de un club que busca sostener su competitividad tanto a nivel local como internacional con piezas de jerarquía inmediata.

En el vestuario de Palmeiras, el argentino se integrará a un grupo con fuerte presencia regional, compartiendo grupo con figuras como Gustavo Gómez, con quien podría formar una dupla central de primer nivel, además de Ramón Sosa y Maurício Magalhães Prado. Su arribo no solo fortalece la zaga, sino que amplía las variantes tácticas para los desafíos que restan en la temporada.