Maurício palpita el duelo ante Cerro: “Es un partido que vale para seguir en el liderato”

El duelo entre Cerro Porteño y Palmeiras de este jueves no será uno más para Maurício Magalhães Prado. En la antesala del choque por la tercera fecha del Grupo F, el volante ofensivo del “Verdão” reconoció que pisar suelo paraguayo tiene un tinte emocional distinto tras su reciente integración oficial al seleccionado nacional. Para el brasileño nacionalizado, La Nueva Olla será el escenario de un reencuentro con su nueva identidad deportiva.

El desafío de la cima y el “estilo Cerro”

Consciente de la importancia de sumar fuera de casa para mantener el liderato, Maurício anticipa un encuentro de alta fricción. El recuerdo de los enfrentamientos del año pasado sirve de advertencia para el equipo de Abel Ferreira. “Es un partido muy especial, como bien dijiste. Es un partido que vale para seguir en el liderato, así que para nosotros es muy importante, especialmente los partidos fuera de casa. Sabemos cómo es jugar la Libertadores, este tipo de partidos”.

Sobre el rival azulgrana, el mediocampista destacó su intensidad. “Sabemos que es un equipo muy difícil. Los enfrentamos el año pasado y en los dos partidos de la fase de grupos nos dimos cuenta de que era bastante difícil: muy físico, muy trabado, muy disputado. Creemos también que este año no será diferente, ese mismo estilo de juego que ellos siempre imponen dentro o fuera de casa; los hemos estado estudiando mucho para poder mejorar”.