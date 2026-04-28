En Portsmouth buscan el fichaje definitivo Gustavo Caballero

El Portsmouth ya trabaja en la planificación de su plantilla y el nombre de Gustavo Caballero encabeza la lista de prioridades. El entrenador, John Mousinho, dejó claro que un acuerdo definitivo por el internacional paraguayo —actualmente perteneciente a los registros del Santos brasileño— podría estar muy cerca de concretarse.

El “impacto brillante” de Caballero en PO4

A pesar de que una lesión de ingle en el encuentro ante el Middlesbrough frenó su progresión, el extremo de 24 años dejó una huella profunda en sus 12 apariciones desde que llegó sobre la hora en el mercado invernal europeo.

Tras un inicio de adaptación lógica a las exigencias físicas de la Championship, Caballero logró consolidarse gracias a su disciplina táctica y su peligro en transición. Mousinho fue contundente sobre el futuro del ex Nacional: “Creo que sí [tiene futuro en el club], creo que ha llegado y ha tenido un impacto brillante”.

🇵🇾 Gustavo Caballero @PompeyNewsNow @PO4cast #PompeyMOTM at Millwall



💬 John Mousinho: “Gus came into his own and the finish from him after his first effort was saved was really good. He and Milli worked tirelessly on the wings.” #Pompey pic.twitter.com/anbLAeM8LZ — PompeyNewsNow🎙PO4cast (@PompeyNewsNow) February 22, 2026

El técnico lamentó que los problemas físicos cortaran el ritmo del paraguayo justo cuando mejor se encontraba. “Lo lamentable de Gus es que había consolidado su carrera en el Portsmouth (antes de sufrir su lesión). Tuvo un comienzo bastante prometedor y luego entró y salió del equipo. Para cuando lo volvimos a incluir, ya estaba teniendo un impacto real en los partidos, especialmente en aquellos en los que nos replegábamos un poco y buscábamos contraatacar”.

Mousinho subrayó su peligrosidad en duelos clave contra Oxford y Middlesbrough, confirmando que el club activará el análisis para hacer permanente su estancia en el sur de Inglaterra: “Sin duda evaluaremos la situación de Gus”.