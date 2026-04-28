John Stones comunica su salida del Manchester City

Pese a ser uno de los jugadores más importantes en la etapa de Pep Guardiola en el Manchester City, las lesiones y los problemas físicos han sido constantes estas últimas temporadas y en esta apenas ha disputado quince encuentros y sólo ha sido titular en cuatro ocasiones.

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Su falta de continuidad ha sido clave a la hora de decidir no renovar su contrato. La marcha de Stones se une a la de Bernardo Silva, que también pondrá punto y final a su etapa en el City este junio cuando venza su contrato.

El City tendrá que acudir al mercado para cubrir la baja del inglés y/o recuperar a Vitor Reis, que está cedido esta campaña en el Girona.

El central inglés confía en tener un hueco este año en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y ya estuvo en la última convocatoria de Thomas Tuchel para los enfrentamientos amistosos contra Uruguay y Japón.

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En total, Stones, que llegó al City en 2016 procedente del Everton a cambio de algo más de 50 millones de euros, ha disputado 293 encuentros con los ‘Sky Blues’ y espera marcharse con algún título más en el bolsillo.

Este año ha sumado una Copa de la Liga y puede despedirse con dos trofeos más, la FA Cup, donde están en la final contra el Chelsea, y la Premier League, en la que están empatados a puntos con el Arsenal. EFE