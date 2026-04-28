Manchester City jugará cinco partidos en 15 días

Tras la reorganización del calendario por la clasificación a la final de la FA Cup por parte de Manchester City, los de Pep Guardiola, a tres puntos de los “Gunners”, pero con un partido menos, jugarán a domicilio frente al Everton el 4 de mayo y posteriormente recibirán en casa al Brentford, el 9.

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Cuatro días después, volverán a jugar en casa, esta vez contra el Crystal Palace, correspondiente a la ronda 31 de Premier League, antes de viajar a Londres donde disputarán en Wembley la final contra el Chelsea, el 16.

Tres días después, el 19, los Sky Blues se verán las caras contra el Bournemouth para completar la serie de cinco partidos en 15 días y tener un descanso de cinco días antes de enfrentarse en al Aston Villa en la última fecha unificada del 24 de mayo.

A menos de un mes para el final de la temporada y con la Copa de la Liga ya en sus vitrinas, los de Pep Guardiola podrían completar el triplete con al Premier League y la FA Cup que harían olvidar la eliminación en octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. EFE