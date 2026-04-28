Luis Enrique: “Nunca he visto un partido con esta intensidad”

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, habló pospartido sobre la intensidad del juego.

Lea más: En un partidazo: París Saint-Germain da el primer golpe ante Bayern 5-4 por las semifinales de la Champions League

“Hemos demostrado el tipo de equipos que somos. Nunca había visto un partido con esta intensidad y estas ganas de ganar. Los aficionados de los dos equipos tienen que estar contentos por este espectáculo”, aseguró el entrenador español en la televisión oficial.

“Físicamente el ritmo no ha caído y por ello hay que felicitar a los jugadores”, agregó.

Luis Enrique lamentó que su equipo dejara escapar una renta de tres goles: “Ellos han corrido muchos riesgos y han mostrado que pueden dar un gran nivel”.

“Ha sido un partido muy difícil y la vuelta lo será también. Esta es solo la tercera derrota que sufren en toda la temporada. Estamos contentos por ello. Los dos equipos han mostrado su personalidad”, comentó. EFE

Unite al canal de ABC en WhatsApp