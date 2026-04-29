Atlético Madrid y Arsenal empatan 1-1, en tenso partido, por la semifinal de ida de la Champions League

El Atlético de Madrid firmó un empate con sabor a reivindicación frente al Arsenal (1-1) en la ida de las semifinales de la Champions League, en un duelo marcado por la intensidad, las decisiones arbitrales y la respuesta anímica del conjunto rojiblanco.

El equipo dirigido por Diego Simeone supo sobreponerse a un escenario adverso tras encajar el 0-1 al borde del descanso, producto de un penal convertido por Viktor Gyökeres. La acción, sancionada por el árbitro Danny Makkelie y ratificada por el VAR, dejó dudas y desató la protesta del banquillo local.

Hasta ese momento, el encuentro había sido parejo, con aproximaciones en ambas áreas: un intento de Julián Álvarez bien resuelto por David Raya y una respuesta del conjunto inglés que exigió a Jan Oblak. Sin embargo, una imprecisión en salida del Atlético derivó en la jugada que rompió el equilibrio.

Lejos de resentirse, el Atlético mostró carácter en la segunda mitad. Con una postura más agresiva, empujado por el ambiente del Metropolitano, el equipo madrileño fue ganando terreno y generando ocasiones claras. El empate llegó también desde los doce pasos, con Julián Álvarez como ejecutor, devolviendo la igualdad y encendiendo a los casi 70.000 espectadores presentes.

El tramo final fue dominado por el conjunto local, que rozó la victoria en varias ocasiones. Antoine Griezmann estrelló un remate en el larguero, mientras que otras llegadas no encontraron la eficacia necesaria para completar la remontada. La falta de contundencia en los metros finales evitó un triunfo que, por juego, parecía al alcance.

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Por su parte, el equipo de Mikel Arteta se sostuvo en la resistencia defensiva y en la profundidad de su plantel, realizando variantes para contener el impulso rival y preservar un resultado que mantiene la eliminatoria completamente abierta.

El empate deja todo por definirse en el partido de vuelta, que se disputará en el Emirates Stadium de Londres. El Atlético, con carácter, ambición y argumentos futbolísticos, se mantiene con opciones reales de alcanzar la final, en una serie que promete máxima tensión hasta el último minuto.