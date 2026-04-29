Camello: "Siento mariposas, como en una primera cita"

El Rayo Vallecano, pletórico de ilusión, afronta contra el Estrasburgo una histórica eliminatoria de semifinales de la Liga Conferencia con el objetivo de mantener vivo el sueño europeo para llegar a la final.

"Son las primeras semifinales a las que me enfrento y las sensaciones son bonitas, porque es algo por lo que llevamos luchando mucho tiempo. Nunca lo hubiésemos imaginado. Son como mariposas, como la primera cita, y seguramente nos llevemos a la chica, que es por lo que luchamos", dijo Camello, en conferencia de prensa.

El delantero madrileño, que "no" está "nervioso", es consciente de todo lo que mueve este partido. "Sabemos lo que va a pasar. La temporada está siendo ilusionante y mañana será una fiesta".

"He aprendido de los Juegos Olímpicos, que cuando todo terminó, y tocas la gloria, te sabe a menos de lo que pensabas. He aprendido a disfrutar del camino, de los compañeros, de las primeras victorias, del primer gol, del primer viaje, esas cosas que vas viviendo", comentó.

A nivel personal, Camello dijo estar "preparado" para lo que quiera el entrenador, pese a que esta temporada está gozando de menos minutos de los que le gustaría.

"Estos años me ha tocado ser más titular pero el ejemplo y la realidad es que también los suplentes hacen más grande al equipo. No es fácil ser suplente ni poner una mala cara. Creo que hay que estar preparado y yo no he dejado de prepararme. Cuando me ha tocado ayudar, he hecho lo que he podido", manifestó.

Por último, Camello fue preguntado si preferiría descender a Segunda o ganar la Liga Conferencia si solo pudiera elegir una de las dos opciones.

"Los jugadores somos monedas de cambio, egoístas. Yo no quiero descender en la vida, descender es lo último que concibo. La gente lleva mucho tiempo comiendo mierda, viendo divisiones que no merecen, y si fuera aficionado querría que descendiese si me traen la 'Conference'", concluyó.