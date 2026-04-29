Jorge Resurrección Merodio, conocido deportivamente como Koke: “Nos ha faltado culminar el partido con las que hemos tenido, porque ellos no nos han creado peligro”, explicó el centrocampista en declaraciones a ‘Movistar+

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“Lo hemos intentado, hemos empezado perdiendo, un penalti que para mí es dudoso, pero lo ha pitado, el equipo se ha repuesto, ha ido a por el partido, hemos tenido ocasiones para ganar, es fútbol y se resolverá todo en la vuelta.

Hemos hecho un buen partido contra un equipo muy duro, muy físico, que compite muy bien, defiende muy bien y tiene gente rápida arriba”, continuó. Para él, la segunda parte es el equipo que tienen que “ser”.

“Si jugamos a ese nivel podemos ganar este tipo de partidos y es lo que tenemos que hacer”, añadió. EFE

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