La sanción de 13 partidos a Andrada, entre las mayores en el fútbol español

Un jugador del Zaragoza encabeza precisamente la lista de mayores castigos en el fútbol profesional español: el lateral derecho Joaquín Cortizo recibió 24 partidos de suspensión por una entrada sobre el delantero del Atlético de Madrid Enrique Collar que le causó la fractura de la tibia, durante un partido de Liga disputado en diciembre de 1964.

También destaca el castigo recibido por el central paraguayo del Granada Pedro Fernández, sancionado con 15 jornadas sin jugar tras una patada al madridista Amancio durante un partido de cuartos de final de la Copa del Rey jugado en 1974 en el estadio de Los Cármenes. Amancio estuvo cuatro meses sin jugar por rotura del cuádriceps.

El defensa del Athletic de Bilbao Andoni Goikoetxea fue sancionado inicialmente con 18 partidos de suspensión tras su entrada sobre Diego Armando Maradona cuando militaba en el Barcelona, en un encuentro de Liga en San Mamés en 1983. Sin embargo, en apelación la sanción fue reducida a 7 partidos. El argentino sufrió una fractura en el tobillo y estuvo tres meses fuera de los terrenos de juego.

Goikoetxea figuraba también entre los seis sancionados con tres meses de suspensión por los incidentes que se produjeron al concluir la final de la Copa del Rey de 1984 entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona, cuando jugadores de ambos equipos se enzarzaron en una pelea a patadas y puñetazos. Maradona, Clos y Migueli, del Barça, y De Andrés y Sarabia, del equipo bilbaíno, completaron la lista de suspendidos por tres meses.

En 1990, el jugador búlgaro del Barcelona Hristo Stoickhov fue suspendido seis meses tras propinar un pisotón al árbitro Urizar Azpitarte durante el partido de ida de la Supercopa entre su equipo y el Real Madrid. La sanción fue reducida a dos meses y dos partidos en apelación.

En 2015, Antonio Galdeano, 'Apoño', del CD El Palo, entonces en Segunda B, fue sancionado con 12 partidos por insultar y amenazar de muerte al árbitro del partido que disputaba su equipo contra el Marbella.

También fue suspendido inicialmente 12 partidos Jose María Ceballos, del Rácing de Santander, por amagar con propinar un cabezazo al árbitro Prados García durante un partido de Liga contra el Zaragoza en el 2000, pero la apelación redujo la sanción a 8 partidos.

Entre las mayores sanciones también está la recibida en 1999 por el portero argentino Germán ‘El Mono’ Burgos, suspendido por 11 partidos cuando militaba en el Mallorca tras agredir al delantero del Espanyol Manuel Serrano.

Diez partidos de sanción recibieron el defensa portugués del Real Madrid Pepe en 2009 -agresión a Casquero y Albín, del Getafe-; el jugador del Burgos José María López Igartua en 1977 -agresión al árbitro Fernández Quirós-; y el delantero paraguayo del Betis Carlos ‘Lobo’ Diarte en 1983 -agresión al sevillista Ruda-.

Las dos mayores sanciones impuestas en lo que va de temporada en el fútbol español han sido recibidas por el exentrenador del Sevilla Matías Almeyda y ell jugador del Rayo Vallecano Isi Palazón, con 7 partidos cada uno.

Palazón ha sido sancionado este miércoles con 7 partidos por insulltar al árbitro (4), protestar (2) y acumulación de tarjetas amarillas (1) durante el partido frente a la Real Sociedad del pasado domingo.

Almeyda, destituido por el Sevilla el pasado 23 de marzo, fue suspendido en febrero 7 partidos tras ser expulsado durante el partido de Liga entre su equipo y el Alavés, disputado en el Sánchez Pizjuán.

Dos de los siete encuentros de sanción fueron por protestas al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, 3 por actitudes de menosprecio o desconsideración con los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden deportivo.

Marcao fue sancionado el pasado diciembre con 6 partidos de suspensión después de ser expulsado durante el partido de Liga entre el Sevilla y el Real Madrid jugado en el estadio Santiago Bernabéu.

Cuatro de los partidos de sanción a Marcao fueron por ofensas y actitudes injuriosas hacia los árbitros, uno por la doble amonestación y otro por conducta contraria al buen orden deportivo.