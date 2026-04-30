Azpilicueta pide "equilibrio" porque "en situaciones así, se acentúan las emociones"

Azpilicueta, que volverá a estar disponible para el partido del lunes contra la Real Sociedad tras varias jornadas de baja por lesión, ofreció una conferencia de prensa tras el entrenamiento que se desarrolló en la ciudad deportiva del club y alabó a los jóvenes centrales sevillistas Andrés Castrin y Kike Salas, quienes están "haciendo una temporada espectacular", con "mucha personalidad, madurez y confianza para seguir aprendiendo".

Con respecto a la derrota padecida el domingo ante Osasuna en El Sadar, donde encajó el 2-1 en el minuto 99, el zaguero navarro dijo que "hay que pasar por ese dolor para que no vuelva a ocurrir, ahora es el momento de actuar" y "trasladar al campo" las "ganas de luchar cada balón pero gestionando las emociones para no pasarse".

"Ojalá podamos celebrar lunes el primer paso para el objetivo. En Pamplona, el equipo dio un paso adelante, salvo los últimos minutos, en los que ellos aprietan. Teníamos otra sensación, pero han sido dos derrotas -la anterior el pasado jueves en Valencia ante el Levante (2-0)- y ahora tenemos que dar un paso al frente desde la autocrítica", ha añadido Azpilicueta.

El veterano jugador cifra sus esperanzas "en la unión que se respira" y en "el ambiente espectacular que se va a crear el lunes" para batir a una "Real que viene en ascenso, consiguiendo la Copa del Rey. Tiene muchísimo talento, presionan e intentan llevar el peso del partido con muchas amenazas al espacio".

El futbolista pamplonés resaltó que lleva "jugados más minutos que la pasada temporada", algo que debe destacarse "después de diecinueve años de carrera profesional", pero se ha negado a "echar la vista atrás" porque quiere pensar que "los cinco partidos que quedan van a ser los mejores" de su trayectoria.

Azpilicueta volvió sobre el "ambientazo" que generará la afición sevillista en el partido que cerrará el próximo lunes la trigésima cuarta jornada de LaLiga, a la que ha "sufrido como visitante", y que animará al equipo, ya que "todo el mundo es consciente de la dificultad" de seguir en Primera, "una lucha" que a él no lo coge por sorpresa "porque sabía a lo venía" tras "vivir una parte excepcional del fútbol, que es ganar títulos".