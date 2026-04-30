Courtois avanza en su recuperación y hace parte del entrenamiento con el grupo

El guardameta belga ya ve la luz al final del túnel tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, que le obligó a perderse siete partidos oficiales, entre ellos el derbi ante el Atlético de Madrid y la eliminatoria frente al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones.

Courtois ya dio un paso adelante el pasado martes, cuando completó ejercicios específicos de portería. Con su regreso al grupo, la enfermería del Real Madrid suma un efectivo menos.

Tampoco continúa en ella Dani Carvajal, que ha confirmado su recuperación total de un golpe en un pie. El lateral ya se entrenó con normalidad el martes y, dos días después, volvió a trabajar a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

El resto de la plantilla, a excepción de Éder Militão, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes y Arda Güler, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación, se ejercitó sin contratiempos y estará disponible para el partido ante el Espanyol.