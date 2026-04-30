El argentino Lucas Beltrán no se entrena por molestias en la rodilla y es duda

“El único jugador que no ha podido entrenar hoy es Lucas Beltrán, que tiene una molestia en la rodilla. Como todavía queda un entrenamiento, mañana veremos para ver si está disponible para el partido del sábado”, dijo el técnico Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla.

Mientras, sobre el central suizo Eray Cömert, el técnico contó que pudo hacer una parte del entrenamiento de este jueves después de perderse los dos últimos partidos por una lesión en la musculatura abdominal. “Entendemos que mañana lo completará y, si todo va bien, estará disponible para el siguiente partido”, expresó.

El recientemente lesionado Thierry Rendall y los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, José Copete, Dimitri Foulquier siguen con sus procesos de recuperación, mientras que Julen Agirrezabala está cerca de poder volver.

Sobre el estado del meta vasco apuntó que "es una cuestión de sensaciones, de adaptación a su rodilla. Con la cirugía la rodilla se modifica y hay una adaptación. Todavía no ha hecho entrenamientos con el grupo, si la evolución es buena se integrará y entonces será un momento de cercanía al alta competitiva".