El argentino Nicolás Sánchez deja de ser el entrenador del Monterrey

"El Club de Fútbol Monterrey informa que, de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico. Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del equipo", escribió el Monterrey en un comunicado.

Sánchez, quien jugó en los Rayados entre 2017 y 2021, fue designado como entrenador del equipo el pasado 2 de marzo en sustitución del español Domenec Torrent, quien fue despedido por malos resultados.

Nicolás Sánchez no logró mejorar la situación en los seis partidos que dirigió, de los cuales ganó uno, empató uno y perdió cuatro, lo que provocó que el equipo culminará la fase regular del Clausura en la decimotercera posición, lejos de los ocho primeros que clasificaron a la liguilla.

"El equipo y Nicolás mantendrán comunicación cercana con la intención de evaluar en el futuro la viabilidad de su reincorporación en otra posición, con base en las necesidades de ambas partes. Deseamos a Nico éxito en sus próximos retos profesionales y personales", concluyó el comunicado.

El Clausura fue uno de los torneos más complicados para el Monterrey en los recientes años ya que se quedó sin la posibilidad de pelear por el título, a pesar de que es uno de los equipos con una de las nóminas más costosas del fútbol mexicano.

Además de las salidas de Torrent, en marzo pasado, y de Nicolás Sánchez, el martes anterior el español Sergio Canales, la principal figura del equipo, anunció su salida a través de sus redes sociales luego de haber estado en el conjunto seis torneos en los que no pudo ayudarlos a obtener un campeonato.

Antes, el 27 de abril, como parte de esta reestructura, también fue despedido José Antonio Noriega como presidente deportivo.