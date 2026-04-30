El Crystal Palace y una exhibición en Ucrania para poner un pie y medio en la final

Casi no se habían acomodado los espectadores cuando el Crystal Palace ya celebraba. Apenas transcurridos 22 segundos, el senegalés Ismaïla Sarr culminó una transición eléctrica tras una combinación entre Yeremy Pino y Jean-Philippe Mateta. El 0-1 no solo rompió el marcador, sino que reafirmó la identidad del equipo londinense: juego directo, pocos toques y velocidad máxima.

El Shakhtar, dirigido por Arda Turan, reaccionó monopolizando la posesión del balón. Sin embargo, pese al talento brasileño de figuras como Alisson Santana y Pedrinho, el dominio ucraniano fue estéril durante toda la primera mitad, chocando constantemente contra el orden defensivo de los británicos.

El guion cambió en el arranque del complemento. A los 47 minutos, Oleg Ocheretko aprovechó un desvío tras un córner para establecer la igualdad (1-1) y devolver la esperanza al conjunto “minero”. Pero el Palace, lejos de amedrentarse, respondió con una ráfaga de fútbol ofensivo.

El portero Dmytro Ryznuk se convirtió en figura momentánea al salvar remates claros de Sarr y Mateta en una misma secuencia. La resistencia del Shakhtar parecía sostenerse incluso cuando el poste le negó el gol a Mateta, pero la insistencia inglesa terminaría por quebrar el partido definitivamente.

La justicia llegó a los 58 minutos. Tras un balón suelto en el área, el japonés Daichi Kamada mostró su olfato goleador para firmar el 1-2. Con el Shakhtar volcado totalmente al ataque en busca del empate, el Crystal Palace encontró los espacios que más le gustan.

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A falta de seis minutos para el final, Jorgen Strand Larsen culminó un contragolpe perfecto conducido por Kamada para sentenciar el 1-3 definitivo. Con esta ventaja de dos goles, el equipo de Oliver Glasner regresa a Londres con la clasificación muy encaminada, soñando seriamente con la que sería su primera final continental.

Ficha técnica:

Shakhtar Donetsk (1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Pedrinho (Bondarenko, minuto 74), Ocheretko (Nazaryna, minuto 83), Marlon Gomes (Isaque, minuto 65); Alisson Santana, Kaua Elias (Traoré, minuto 83) y Eguinaldo (Newerton, minuto 74).

Crystal Palace (3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada (Lerma, minuto 90), Mitchell; Sarr, Mateta (Strand Larsen, minuto 65) y Yeremy Pino (Johnson, minuto 73).

Goles: 0-1, minuto 1: Sarr. 1-1, minuto 47: Ocheretko. 1-2, minuto 58: Kamada. 1-3, minuto 84: Strand Larsen.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a Ocheretko, Vinicius Tobias y Pedro Henrique por el Shakhtar Donetsk; y a Yeremy Pino y Canvot por el Crystal Palace.

Incidencias: Encuentro de ida de las semifinales de la Liga Conferencia disputado en el Estadio Municipal Henryk Reyman de Cracovia (Polonia).

Fuente: EFE