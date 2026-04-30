El dueño del Elche, Christian Bragarnik, "comunica y transmite bien", según su técnico

En la rueda de prensa previa al encuentro que su equipo disputará contra el Celta en la trigésima cuarta jornada de Liga, el entrenador agradeció el apoyo del directivo en el peor momento deportivo de la temporada y aseguró que aún no ha comenzado a planificar el próximo curso.

"Es una persona muy importante, que comunica y transmite bien. Es el dueño y el que marca el rumbo y cada vez es más querido en la ciudad" del este de España, comentó Sarabia, cuyo equipo, ascendido a Primera esta campaña, se encuentra en la decimocuarta posición, con 38 puntos, aún no salvado del descenso de forma matemática.

A este respecto, el técnico afirmó que su equipo se encuentra en una "dinámica positiva", tras haber vencido en las tres últimas jornadas, y confió en poder "aprovechar esa energía" para ganar este domingo al Celta.

"No pensamos en nada que no sea este domingo. Son tres puntos muy importantes, pero no creo que sean definitivos", dijo el técnico.

El técnico calificó al Celta como un rival "duro" en su casa y, pese a que no está en su mejor momento de resultados, indicó que buscará recuperar el nivel que demostró durante gran parte de la temporada.

"El Celta es un equipo que a todos nos gusta. Tiene continuidad con su entrenador, que se lo ha ganado, conoce la casa y está demostrando su capacidad", dijo sobre su colega, Claudio Giráldez.

"La eliminación europea fue dura, pero es un equipo con muchas alternativas, alegre y valiente. Va a ser un partido bonito, con dos equipos que vamos a buscar la portería contraria y que no quieren especular", señaló Sarabia.

El entrenador asumió que el conjunto vigués "exigirá muchísimo" al Elche, pero recordó que el equipo ilicitano es el segundo mejor conjunto de las últimas cinco jornadas, sólo superado por el Barcelona, líder de la tabla y que podría proclamarse este fin de semana campeón del torneo en función de los posibles resultados -suyo y del Real Madrid, único con los azulgrana en la pelea por el título-.