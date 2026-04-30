El Zaragoza se la juega ante el Granada con el ánimo de superar el golpe de Andrada

El conjunto aragonés afronta el duelo tras caer la semana pasada contra el Huesca (1-0) en un derbi marcado por las necesidades de ambos equipos y, sobre todo, por la agresión del meta argentino del Zaragoza Esteban Andrada al defensor azulgrana Jorge Pulido, que se ha saldado con trece partidos de sanción, colofón a un episodio de repercusión internacional que ha supuesto otro lastre para los blanquillos.

Sin su portero titular y vigésimo primero en la tabla con 35 puntos, el Zaragoza todavía tiene la posibilidad de salir de los puestos de descenso, incluso, en esta misma jornada si vence al Granada y pierde el Cádiz.

El técnico local, David Navarro, hizo este jueves un llamamiento a la afición para que apoye al equipo: "Ya sé que la situación invita a rendirse, que la gente está cansada, pero somos el Real Zaragoza y puede ser la última oportunidad: vamos a por ella".

Además de Andrada, al que sustituirá Adrián Rodríguez, son baja Dani Tasende, expulsado en los últimos minutos del encuentro ante el Huesca, y Keidi Bare, baja por lesión.

El Granada aspira a una victoria que le otorgue la permanencia virtual una temporada más en Segunda División, aunque lo hace en uno de sus peores momentos de la temporada en cuanto a resultados.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ ha perdido cuatro partidos de los cinco últimos disputados, ha caído en sus tres salidas más recientes, ante Las Palmas (2-0), Castellón (3-2) y Albacete (4-1), y viene de recibir dos goleadas seguidas, ya que tras el chasco de Albacete cedió la pasada jornada como local ante el Almería por 2-4.

Los rojiblancos mantienen una importante renta de nueve puntos sobre el descenso y de diez respecto al Zaragoza, pero están concienciados de que necesitan ganar para certificar ya su salvación o, al menos, no perder para no meterse en problemas.

Pacheta tiene para el partido las importantes bajas del meta Luca Zidane, operado esta semana de una fractura de mandíbula y mentón, y del central Manu Lama, que lleva varias semanas sin jugar por una pubalgia.

Zaragoza: Adrián; Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Mawuli, Saidu o Guti, Francho, Rober; Kodro o Marcos Cuenca, Dani Gómez.

Granada: Astralaga; Oscar, Diaby, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Izan; Álex Sola, Pablo Sáenz y José Arnaiz.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité madrileño).