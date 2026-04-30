Infantino defiende su gestión al frente de la FIFA y anuncia más inversiones y crecimiento

En su discurso de apertura del congreso, Infantino aseguró que Irán jugará el Mundial 2026, que se desarrollará en junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos", afirmó al inicio de su discurso para despejar cualquier duda.

El dirigente del fútbol mundial también afirmó que la FIFA ha logrado recuperar la confianza institucional mediante cambios estructurales, nuevas instancias de control y una mayor transparencia financiera.

Como ejemplo, destacó la devolución de 201 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fondos incautados a antiguos dirigentes por corrupción, lo que calificó como un hecho inédito.

En el plano económico, el presidente cifró en 300.000 millones de dólares el impacto global del fútbol, con un 70 % concentrado en Europa, y planteó el potencial de crecimiento en otras regiones para alcanzar 500.000 millones de dólares.

Indicó que los ingresos de la FIFA han pasado de 6.500 a más de 14.000 millones de dólares en el actual ciclo, con una demanda de entradas que alcanza los 500 millones de solicitudes.

Infantino también pareció intentar acallar las críticas sobre las entradas del Mundial 2026 al afirmar que la organización ha recibido peticiones para 500 millones de entradas y que se ha agotado la totalidad de los billetes puestos a la venta, alrededor del 90 % del aforo total.

"Hay entradas caras pero también asequibles", dijo el dirigente suizo en referencia a las críticas sobre el desorbitado precio de muchas entradas.

El dirigente insistió en que todos los ingresos se redistribuyen para el desarrollo del fútbol en los países miembros y subrayó como principio fundamental la igualdad entre las 211 federaciones.

En el ámbito del desarrollo, Infantino afirmó que la FIFA ha invertido 5.000 millones de dólares en la última década a través del programa Forward, siete veces más que en periodos anteriores, y anunció que en el próximo ciclo aumentará su dotación en un 20 %, hasta los 2.700 millones de dólares.

El presidente destacó igualmente el crecimiento del fútbol femenino y la creación de nuevas competiciones, incluida una Copa Mundial de Clubes femenina, así como la decisión de permitir la participación de la selección femenina afgana en torneos oficiales como “una señal de unidad”.

Infantino, que pronunció parte de su discurso en español, afirmó que "hablando de competiciones, por supuesto tenemos que hablar en español porque parece que el español es la lengua de los campeones: Argentina, campeón del mundo masculino y España (campeona del mundo) del fútbol femenino".

"¿Es ese el lenguaje que tenemos que hablar si queremos ganar el Mundial femenino o masculino? Lo veremos", añadió.

Además, destacó el éxito del nuevo Mundial de Clubes, que generó “miles de millones” en ingresos y reunió a jugadores de múltiples continentes en la final, así como la ampliación de torneos juveniles y la creación de un festival mundial sub-15 con participación de las 211 federaciones.