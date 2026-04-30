Julio Enciso en la Conference: A qué hora juega hoy y dónde ver

Julio Enciso y Racing de Estrasburgo enfrentan hoy a Rayo Vallecano por la ida de las semifinales de la Conference League 2025-2026. Españoles y franceses juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Vallecas de Madrid. Dirige Donatas Rumšas con VAR de Tomasz Kwiatkowski.
Lea más: Cerro Porteño redujo las dimensiones del campo vs. Palmeiras
La revancha será el jueves 7 de mayo, a la misma hora, en Francia. El ganador mide en la final, el miércoles 27 del mismo mes en el Red Bull Arena de Leipzig, al vencedor de Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace (a las 16:00).
Rayo Vallecano vs. Racing de Estrasburgo: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 15:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 15:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 20:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Rayo Vallecano vs. Racing de Estrasburgo: ¿Dónde ver hoy en vivo?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.