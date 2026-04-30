Julio Enciso en la Conference: A qué hora juega hoy y dónde ver

Julio Enciso y Racing de Estrasburgo enfrentan hoy a Rayo Vallecano por la ida de las semifinales de la Conference League 2025-2026. Españoles y franceses juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Vallecas de Madrid. Dirige Donatas Rumšas con VAR de Tomasz Kwiatkowski.

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La revancha será el jueves 7 de mayo, a la misma hora, en Francia. El ganador mide en la final, el miércoles 27 del mismo mes en el Red Bull Arena de Leipzig, al vencedor de Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace (a las 16:00).

Rayo Vallecano vs. Racing de Estrasburgo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

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Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Rayo Vallecano vs. Racing de Estrasburgo: ¿Dónde ver hoy en vivo?

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