Martín Demichelis: "Tenemos que ser un equipo que se atreva y que no deje jugar"

"No quiero un equipo que no juegue y deje jugar, después miraremos diferentes estrategias para sentirnos cómodos. Lo hemos llegado a hacer bastante bien quitando ciertos tramos, y cuando no tengamos la pelota no tenemos que dejar jugar. Tenemos que ser un equipo que se atreva y que no deje jugar, ellos van a salir a rompernos el tobillo, van a salir a matar", explicó.

El argentino reflexionó sobre lo que les hizo perder los tres puntos contra el Alavés: "El rival, desde lo táctico, no cambió nada, y nosotros teníamos un partido controlado y sin peligro, ni siquiera salió en la segunda parte, después del descanso, donde tenemos la posibilidad de corregir, seguían esperando, muchas veces lo táctico no tiene nada que ver"

En ese sentido, destacó que el Girona "saldrá a competir", por lo que su equipo debe "estar a la misma altura" que el rival.

El de Justiniano Posse (provincia de Córdoba) se mostró satisfecho con la reacción de su equipo tras la última derrota: "Hay cosas que se perciben y luego el partido es fútbol. Hoy, hablando con los chicos en lo que fue la semana, los felicité porque me quedé contento con los cuatro días que pasamos. Al que le toque salir a jugar saldrá a competir, a ganar".

El técnico recupera, tras dos semanas de lesión, a Zito Luvumbo, aunque no quiso desvelar si saldrá mañana en el once titular o estará en el banquillo.

Después de 33 encuentros, el Mallorca tiene 35 puntos que lo mantienen uno arriba de los puestos de descenso -actualmente ocupados por el Sevilla (34), el Levante (33) y el Real Oviedo, del Grupo Pachuca (28)-; el Girona, decimoquinto, acumula 38.

El Barcelona lidera la clasificación, con 85, once más que su único perseguidor, el Real Madrid, por lo que, en función de la combinación de resultados, el conjunto azulgrana podría proclamarse campeón de Liga este fin de semana.