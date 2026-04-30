Fútbol Internacional
30 de abril de 2026 a la - 10:53

Salah podrá despedirse del Liverpool en el campo

Mohamed Salah, estelar atacante egipcio de 33 años.
Mohamed Salah, estelar atacante egipcio de 33 años.ADAM VAUGHAN

El egipcio Mohamed Salah podrá despedirse del Liverpool en los terrenos de juego, ya que la lesión que sufrió el pasado fin de semana contra el Crystal Palace “es menor”, informó el club en un comunicado, por lo que podrá volver a jugar en los próximos días.

Por ABC Color

Mohamed Salah, que se marchará del Liverpool en junio tras llegar a un acuerdo con el Liverpool, fue sustituido en la segunda parte de la victoria contra el Crystal Palace y, aunque en un principio se temió que su temporada estuviera finalizada, la entidad ha confirmado que el problema no es grave.

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“La lesión es un problema muscular menor. Por lo tanto, Salah podrá volver a jugar antes de la conclusión de esta temporada y de su marcha del equipo este verano”, indica el comunicado.

Este diagnóstico permite al egipcio también ser optimista con vistas a su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Salah, autor de 257 goles en el Liverpool, podrá despedirse de Anfield el 24 de mayo en el último encuentro liguero contra el Brentford.

Los “Reds”, a falta de cuatro rondas para el final, tienen en su mano la clasificación a la Liga de Campeones, ya que cuentan con una ventaja de ocho puntos respecto al sexto clasificado, el Brighton & Hove Albion. EFE