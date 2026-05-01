Agónico triunfo del Braga: Mario Dorgeles desata la euforia en la ida de las semifinales

El Braga saltó al terreno de juego con una intensidad arrolladora. Bajo la batuta del uruguayo Rodrigo Zalazar y la movilidad de Pau Víctor, el conjunto luso no tardó en asfixiar al Friburgo. La recompensa llegó apenas a los 8 minutos: un cambio de frente preciso encontró al español Víctor Gómez, quien lanzó un centro venenoso que el joven turco Demir Tiknaz desvió para firmar el 1-0 inicial.

Lea más: Nottingham Forest golpea primero, con un penal insólito deja al Aston Villa contra las cuerdas

Cuando mejor jugaba el local, un infortunio defensivo cambió el guion. Un choque entre dos centrales “bracarenses” permitió que Jan-Niklas Beste comandara un contragolpe letal que terminó en los pies de Vincenzo Grifo. El italiano no perdonó y empujó el balón a la red para el 1-1 a los 16 minutos.

El golpe fue doble para el Braga, ya que poco después perdió por lesión a su gran referente y capitán, Ricardo Horta. La salida del ex del Málaga enfrió el ímpetu de los portugueses y equilibró un duelo que parecía controlado. Incluso pudieron irse en ventaja al descanso, pero el portero Noah Atubolu le detuvo un penal a Zalazar en el tiempo de descuento.

En la segunda mitad, el Friburgo dominó tramos largos del encuentro, obligando al guardameta Hornicek a intervenir con seguridad. Sin embargo, el Braga recuperó la brújula gracias a la vigencia eterna de João Moutinho. A sus 39 años, el mediocampista veterano se adueñó del ritmo del partido y empujó a su equipo hacia el área rival.

La persistencia tuvo su premio en el suspiro final. En el minuto 92, Moutinho habilitó con maestría a Víctor Gómez; el catalán asistió a Vítor Carvalho, cuyo remate fue tapado a medias por el arquero. En el rebote, el marfileño Mario Dorgeles —quien había ingresado precisamente por el lesionado Horta— mandó el balón al fondo de las mallas para sellar el 2-1 definitivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Braga viajará al país teutón con la ilusión intacta de alcanzar la gran final. El Friburgo, que venía de eliminar al Celta de Vigo, intentará remontar ante su gente el próximo 7 de mayo. La moneda está en el aire, pero los “Guerreros del Minho” ya dieron el primer paso hacia la gloria europea.

Ficha técnica

Braga (2): Hornicek; Carvalho, Oliveira, Lagerbielke, Gómez; Moutinho, Tiknaz, Baptiste; Horta (Dorgeles, minuto 25), Víctor y Zalazar (Navarro, minuto 72).

Friburgo (1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki (Höfler, minuto 81), Grifo (Scherhant, minuto 81); Matanovic.

Goles: 1-0: Tiknaz, minuto 8; 1-1: Grifo, minuto 16; 2-1: Dorgeles, minuto 92.

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Mostró la tarjeta amarilla a Carvalho y Gómez, del Braga, y a Grifo, Lienhart y Makengo, del Friburgo.

Incidencias: Partido de ida de las semifinales de la Liga Europa disputado en el Estadio Municipal de Braga (Portugal) ante 27.161 espectadores.

Fuente: EFE