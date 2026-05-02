Braian Samudio anota y va por el ascenso en Turquía

Braian Samudio abrió el marcador en el minuto 7, y la visita igualó a los 81’ por medio de Eren Tozlu, desde el punto penal.

El Corum finalizó cuarto en la tabla, con el derecho de jugar un playoff por el tercer boleto de ascenso a la Superliga (Primera División). Los dos ascensos directos fueron para el Erzurumspor (1°) y el Amedspor (2°).

* Para el delantero paraguayo de 30 años, fue su 9° tanto en 37 partidos en la temporada, registrando además 5 asistencias. La campaña pasada, el ex Cerro Porteño sumó 8 goles y 1 asistencia en 38 partidos con el Antalyaspor.

* Playoff de ascenso: Corum enfrentará el jueves 7 de mayo al Keciorengucu (14:00), en cuartos de final. El ganador enfrentará en la semifinal al vencedor de la serie entre Bodrumspor y Pendikspor.

En la final espera el Erokspor, que finalizó tercero en la tabla de posiciones. El ganador de ese duelo ascenderá a la Superliga turca.

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Paraguayos en Portugal

En duelo de paraguayos, el AFS Vila das Aves, con Diego Duarte y Daniel Rivas, le ganó este sábado de visitante 2-1 al CD Nacional de Madeira, que alistó de titular al lateral derecho Alan Núñez, en partido correspondiente a la 32ª jornada de la Liga de Portugal. Duarte dio asistencia para el segundo gol de su equipo.

En la tabla, el Vila das Aves está último en la tabla y ya condenado al descenso. El CD Nacional, está 14° con 31 puntos, a 5 del Casa Pia, que está en el 16° lugar y que marca la zona de descenso. Quedan dos fechas para el final.

Los números en la temporada de la Liga portuguesa:

Diego Duarte: 3 goles y 1 asistencia en 25 partidos.

Daniel Rivas: 2 asistencias en 24 partidos.

Alan Núñez: 1 gol y 2 asistencias en 19 partidos.

El FC Porto, campeón anticipado

El FC Porto logró el 31º título de liga portuguesa de su historia al vencer 1-0 al Alverca. El Porto cuenta con nueve puntos de ventaja sobre su rival histórico, el Benfica, a dos fechas para el final. El club de la capital había empatado 2-2 con el Famalicao horas antes.

Sólo el Benfica (38) cuenta con más títulos de liga que el Porto