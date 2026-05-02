Simeone llega a 1.000 partidos como entrenador

Entre uno y otro momento, desde 2006 cuando pasó de jugador a técnico en el Racing argentino (34 duelos a lo largo de dos etapas) hasta ahora, Diego Simeone también dirigió al Estudiantes de La Plata (61 encuentros), a River Plate (45), San Lorenzo (47) y al Catania italiano (18), además del Atlético Madrid, con el que ya suma 795 partidos de competición oficial.

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“¡¡1.000 partidos como entrenador!! Agradecido a todas las personas que me han acompañado y me han ayudado a llegar a esta cifra (jugadores, colaboradores, dirigentes, aficionados…) desde que empecé a dirigir en 2006” , publicó el técnico en sus canales oficiales, tras el triunfo logrado por 2-0contra el Valencia en LaLiga EA Sports.

“Gracias (escrito en mayúsculas) por todos los momentos, por todos los aprendizajes y por permitirme disfrutar de mi pasión. ¡Sigamos así hasta donde me dé!” , expresó.

Simeone logró diez títulos en su carrera como técnico: ocho son con el Atlético Madrid (las Ligas de 2013-14 y 2020-21, la Copa del Rey de 2012-13, las Ligas Europa de 2011-12 y 2017-18 y las Supercopas de Europa de 2012 y 2018 y de España de 2014), uno con Estudiantes de La Plata y otro con River Plate, con los que fue campeón de Argentina. EFE