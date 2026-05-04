5-1. El colombiano Suárez lidera la goleada del Sporting sobre el Vitória

El Sporting anotó su primer tanto en el minuto 9 mediante una jugada ensayada, en la que Suárez apareció en el segundo palo tras un tiro libre y asistió a Gonçalo Inácio para que este, de cabeza, inaugurara el marcador.

Los 'leones' siguieron presionando y, en el 24', el atacante colombiano interceptó el balón en el centro del campo y se lo pasó de primeras a Morita, quien inmediatamente se lo cedió a Daniel Bragança, que hizo un sombrero al portero rival, Charles Silva, para el 2-0.

A pesar del resultado, el Vitória tuvo más posesión del balón y más tiros a puerta el la primera mitad, y un disparo en arco de Miguel Nogueira obligó a una estirada del arquero del Sporting, el ex del Betis Rui Silva.

Antes del descanso, el uruguayo Maxi Araújo recibió un pase largo, sentó a un defensa rival con un regate en el área y metió el tercero de los suyos.

En el 61', Luis Suárez recibió un pase en profundidad y se lanzó hacia el área, donde, solo ante el portero, hizo el cuarto del partido y su 26ª diana de la Liga Portugal, donde lidera la tabla de goleadores.

El natural de Santa Marta volvió a dar una asistencia, esta vez en el 74', para el gol de Luís Guilherme, y en el 85' el Vitória logró el 5-1 final con un gol en propia puerta de Debast.

Con este triunfo, el Sporting se mantiene tercero, pero con los mismos 76 puntos que el segundo, el Benfica, a falta de solo dos jornadas para el final.