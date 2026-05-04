Courtois vuelve a la acción y Mendy, lesionado en el tendon del recto femoral

Courtois, que se tuvo que retirar en el intermedio del partido contra el conjunto de Pep Guardiola correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, completó este lunes el entrenamiento, el primero de la semana del equipo blanco para preparar el clásico del domingo en el Spotify Camp Nou.

El portero belga se ha perdido desde entonces ocho partidos, entre ellos el derbi ante el Atlético de Madrid y los dos de cuartos de final de la competición continental ante el Bayern Múnich.

Por contra, continuaron con la recuperación de sus respectivas lesiones Dani Carvajal, el turco Arda Güler, el francés Kylian Mbappé y los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes. Como es habitual, los titulares de campo en la victoria ante el Espanyol tuvieron trabajo de recuperación y el resto de la plantilla se ejercitó en el césped.

Mendy es la otra baja que tiene Álvaro Arbeloa tras lesionarse este domingo en el encuentro ante el Espanyol. Según el parte médico emitido este lunes, se le ha diagnosticado "una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha", por lo que queda pendiente de evolución.

El francés ha participado tan solo en nueve partidos en la presente temporada víctima de continuas y constantes lesiones, una tendencia que ha sido habitual desde su llegada en la temporada 2019-20.